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На Донбассе на блокпосту застрелился полицейский

STYLERПроисшествия    01.01.2019 - 22:41
На Донбассе на блокпосту застрелился полицейский
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тело 33-летнего полицейского обнаружили сегодня вечером

В Луганской области на блок-посту возле города Кременная во вторник, 1 января, полицейский покончил с жизнью. Тело старшего сержанта было обнаружено в 20.50, говорится в сообщении на сайте "Криминальная Украина". 

Мужчина служил в батальоне патрульной полиции особого назначения "Миротворец" ГУНП в Киевской области.

Правоохранитель был 1985 года рождения.

На Донбассе на блокпосту застрелился полицейскийКарта: скрин google.com/maps

Согласно предварительным данным, он совершил суицид, выстрелив из пистолета в голову.

В настоящее время выясняются мотивы, которые привели к трагедии.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года в Винницкой области застрелился полицейский, который находился на службе. 

Также мы писали о том, что в декабре в Киеве в одном из скверов пьяный полицейский напал на двенадцатилетнюю девочку и отобрал телефон. 

Напомним, в Новой Каховке обнаружили тело восемнадцатилетнего студента местного техникума, который повесился в своей комнате общежития. 

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