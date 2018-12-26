В Новой Каховке студент покончил с собой в общежитии

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Друзья и педагоги отмечают, что парень был замкнутым, но депрессии у него не замечали

В Новой Каховке обнаружили тело восемнадцатилетнего студента местного техникума, который повесился в своей комнате общежития. Об этом сообщает издание "Новый день".

Инцидент произошел в общежитии приборостроительного техникума во время праздничных выходных. Молодой человек вместе с друзьями поужинал в столовой, а потом ушел в свою комнату. Его соседи по общежитию уже разъехались на каникулы, и он остался один.

Через некоторое время ему на мобильный телефон стали звонить ребята, которые проживают в том же общежитии. Через некоторое время они пришли к его комнате и через закрытую дверь услышали, как играет мелодия на телефоне. К вечеру в общежитии забеспокоились и вскрыли дверь в комнату. Студента обнаружили на веревке.

Знакомые погибшего и преподаватели в шоке от произошедшего. Они рассказали, что парень был замкнутым, своими переживаниями особо не делился, но признаков депрессии у него замечено не было.

Как сообщили в полиции, предсмертной записки возле тела они не обнаружили, так же, как и следов насильственной смерти. На данный момент пытаются выяснить, что толкнуло совсем юного парня на такой решительный шаг.

Директор департамента образования и науки Херсонской облгосадминистрации Евгений Криницкий сообщил, что у студента были проблемы в семье. В учебном заведении, где учился парень, от комментариев воздержались.

"По предварительным данным, проблем с учебой у студента не было, а вот нелады в семье как раз были. И из-за них юноша переживал. Возможно, это и могло вызвать у него депрессию", - рассказал Криницкий и добавил, что в техникум направят комиссию, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

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