У Новій Каховці студент покінчив із собою в гуртожитку

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Друзі та педагоги відзначають, що хлопець був замкнутим, але депресії у нього не помічали

У Новій Каховці виявили тіло вісімнадцятирічного студента місцевого технікуму, який повісився у своїй кімнаті гуртожитку. Про це повідомляє видання "Новий день".

Інцидент стався в гуртожитку приладобудівного технікуму під час святкових вихідних. Молодий чоловік разом з друзями повечеряв в їдальні, а потім пішов у свою кімнату. Його сусіди по гуртожитку вже роз'їхалися на канікули, і він залишився один.

Через деякий час йому на мобільний телефон почали дзвонити хлопці, які проживають в тому ж гуртожитку. Через деякий час вони прийшли до його кімнаті і через зачинені двері почули, як грає мелодія на телефоні. До вечора в гуртожитку занепокоїлися і відчинили двері в кімнату. Студента виявили на мотузці.

Знайомі загиблого і викладачі в шоці від події. Вони розповіли, що хлопець був замкнутим, своїми переживаннями особливо не ділився, але ознак депресії у нього не було.

Як повідомили в поліції, передсмертної записки біля тіла вони не виявили, так само, як і слідів насильницької смерті. На даний момент намагаються з'ясувати, що штовхнуло зовсім юного хлопця на такий рішучий крок.

Директор департаменту освіти і науки Херсонської облдержадміністрації Євген Криницький повідомив, що у студента були проблеми в сім'ї. У навчальному закладі, де вчився хлопець, від коментарів утрималися.

"За попередніми даними, проблем з навчанням у студента не було, а ось негаразди в сім'ї як раз були. І через них переживав юнак. Можливо, це і могло викликати в нього депресію", - розповів Криницький і додав, що в технікум направлять комісію, щоб встановити всі обставини трагедії.

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