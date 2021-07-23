ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Доцент київського державного вишу розбещував дівчинку: що загрожує педофілу

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 23 липня 2021 19:15
Доцент київського державного вишу розбещував дівчинку: що загрожує педофілу Колаж РБК-Україна: в Києві доцент вишу виявився збоченцем
Автор: Володимир Костирін

У Києві доцент кафедри одного з державних вишів столиці розбещував 12-річну внучку своєї знайомої. Тепер 54-річного педагога-збоченця очікує лава підсудних.

Про це 23 липня передали в прес-службі Київської міської прокуратури.

У матеріалах слідства йдеться, що зловмисник познайомився зі своєю жертвою - онукою знайомої - під час спільного відпочинку на Русанівському пляжі. Він дізнався мобільний номер телефону дитини, і почав з дівчинкою листування в месенджері Viber.

"Шляхом переконань та обіцянок, чоловік неодноразово умисно застосовував в листуванні дії сексуального характеру, які полягали у пересиланні малолітній фото та відеоматеріалів порнографічного характеру, а також просив дівчинку надсилати йому фото та відео її оголеного тіла для задоволення власної статевої пристрасті", - йдеться в повідомленні.

Педофіл неодноразово розповідав дівчинці, що їх спілкування - таємниця, про яку не повинні знати дорослі. І що якщо вона розкриє секрет, що її покарають, заберуть телефон, заборонять користуватися інтернетом та почнуть у всьому обмежувати.

Через деякий час дівчинка розповіла про все матері, і та відразу звернулася до поліції.

Була проведена судова психолого-психіатрична експертиза чоловіка, яка показала, що доцент столичного вишу під час скоєння злочину міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Зараз обвинувальний акт спрямований до Дніпровського районного суду столиці для розгляду по суті.

Збоченцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше повідомлялося, що під Одесою сім'я "педагогів" розбещувала дітей під виглядом приватних уроків.

Також ми писали про те, що під Тернополем учитель музики роками чіплявся до школярок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ вузы преподаватели педофил извращенец Прокуратура
LITE
23 липня не ходіть до водойм і не стрижіть волосся: що можна і не можна робити в цей день
23 липня не ходіть до водойм і не стрижіть волосся: що можна і не можна робити в цей день