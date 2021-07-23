Доцент київського державного вишу розбещував дівчинку: що загрожує педофілу

У Києві доцент кафедри одного з державних вишів столиці розбещував 12-річну внучку своєї знайомої. Тепер 54-річного педагога-збоченця очікує лава підсудних.

Про це 23 липня передали в прес-службі Київської міської прокуратури.

У матеріалах слідства йдеться, що зловмисник познайомився зі своєю жертвою - онукою знайомої - під час спільного відпочинку на Русанівському пляжі. Він дізнався мобільний номер телефону дитини, і почав з дівчинкою листування в месенджері Viber.

"Шляхом переконань та обіцянок, чоловік неодноразово умисно застосовував в листуванні дії сексуального характеру, які полягали у пересиланні малолітній фото та відеоматеріалів порнографічного характеру, а також просив дівчинку надсилати йому фото та відео її оголеного тіла для задоволення власної статевої пристрасті", - йдеться в повідомленні.

Педофіл неодноразово розповідав дівчинці, що їх спілкування - таємниця, про яку не повинні знати дорослі. І що якщо вона розкриє секрет, що її покарають, заберуть телефон, заборонять користуватися інтернетом та почнуть у всьому обмежувати.

Через деякий час дівчинка розповіла про все матері, і та відразу звернулася до поліції.

Була проведена судова психолого-психіатрична експертиза чоловіка, яка показала, що доцент столичного вишу під час скоєння злочину міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Зараз обвинувальний акт спрямований до Дніпровського районного суду столиці для розгляду по суті.

Збоченцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.