Під Одесою сім'я "педагогів" розбещувала дітей під виглядом приватних уроків

Під Одесою викрили збоченців, які розбещували дітей дошкільного віку, знімали насильство на відео, і залякували свої жертви. Зловмисниками виявилися подружня пара - підозрювані вже затримані.

Про це 21 травня передали в прес-службі поліції Одеської області.

Як з'ясували правоохоронці, педофіли діяли за такою схемою: 53-річна жінка організувала приватні уроки психолога-логопеда з підготовки дітей до школи, і схиляла малюків до участі в сексуальних "іграх" зі своїм 57-річним чоловіком.

Батьки, які приводили дітей на індивідуальні заняття і залишали наодинці з "педагогом", не здогадувалися про те, що відбувається. Так, щоб малюки не розповіли про знущання, дружина педофіла "вдавалася до прийомів психологічного тиску" і залякувала їх.

Жертвами сім'ї "педагогів"-збоченців стали щонайменше двоє дітей, 2015 і 2017 років народження - правоохоронці зібрали доказову базу про ці особливо тяжкі злочини.

Під Одесою викрили подружню пару, яка розбещувала дітей під виглядом приватних уроків (фото: npu.gov.ua)

При обшуку за місцем проживання фігурантів, жителів Біляївського району, були вилучені комп'ютерна техніка, носії інформації та мобільні телефони.

Подружжю оголосили про підозру за ч .4 та ч. 6 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу.

У разі доведення провини зловмисникам загрожує позбавлення волі строком на 15 років або довічно.

До суду подали клопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відео: під Одесою подружжя-педофіли під виглядом проведення уроків з підготовки дітей до школи займалися розбещуванням