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Под Одессой семья "педагогов" развращала детей под видом частных уроков

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Одесская область, Пятница 21 мая 2021 21:12
Под Одессой семья "педагогов" развращала детей под видом частных уроков Коллаж РБК-Украина: под Одессой разоблачили извращенцев-"педагогов"
Автор: Владимир Костырин

Под Одессой разоблачили извращенцев, которые развращали детей дошкольного возраста, снимали насилие на видео, и запугивали свои жертвы. Злоумышленниками оказались супружеская пара - подозреваемые уже задержаны.

Об этом 21 мая передали в пресс-службе полиции Одесской области.

Как выяснили правоохранители, педофилы действовали по такой схеме: 53-летняя женщина организовала частные уроки психолога-логопеда по подготовке детей к школе, и склоняла малышей к участию в сексуальных "играх" со своим 57-летним мужем.

Родители, которые приводили детей на индивидуальные занятия и оставляли наедине с "педагогом", не догадывались о происходящем. Так, чтобы малыши не рассказали о разврате, жена педофила "прибегала к приемам психологического давления" и запугивала их.

Жертвами семьи "педагогов"-извращенцев стали как минимум двое детей, 2015 и 2017 годов рождения - правоохранители собрали доказательную базу об этих особо тяжких преступлениях.

Под Одессой семья &quot;педагогов&quot; развращала детей под видом частных уроков

Под Одессой разоблачили супружескую пару, которая развращала детей под видом частных уроков (фото: npu.gov.ua)

При обыске по месту жительства фигурантов, жителей Беляевского района, были изъяты компьютерная техника, носители информации и мобильные телефоны.

Супругам объявили о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса.

В случае доказания вины злоумышленникам грозит лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненно.

В суд подали ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Видео: под Одессой супруги-педофилы под видом проведения уроков по подготовке детей к школе занимались развратом

Напомним, недавно выяснилось, что в Одессе педофил годами насиловал школьниц и шантажировал их интимными фото.

Ранее сообщалось, что под Тернополем учитель музыки годами приставал к школьницам.

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