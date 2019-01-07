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ДТП у Києві: жінку з машини вирізали рятувальники (фото, відео)

STYLERПодії    07.01.2019 - 09:56

Відео: YouTube/Інформатор

Сьогодні, 7 січня, вранці в Києві відбулося серйозне ДТП. Автомобіль Daewoo на великій швидкості врізався в BMW, пасажирку якого рятувальникам довелося вирізати. Про це повідомляє Інформатор.

Автомобіль BMW перетинав бульвар Тараса Шевченка, але не встиг, у нього на великій швидкості врізався Daewoo Gentra. Від сильного удару BMW розвернуло і пасажирка, яка була на передньому сидінні застрягла в авто.

ДТП у Києві: жінку з машини вирізали рятувальники (фото, відео)

Фото: kiev.informator.ua

Жінку довелося діставати співробітникам ДСНС. Вона залишилася жива, але в результаті аварії отримала серйозні травми.

ДТП у Києві: жінку з машини вирізали рятувальники (фото, відео)ДТП у Києві: жінку з машини вирізали рятувальники (фото, відео)ДТП у Києві: жінку з машини вирізали рятувальники (фото, відео)

Фото: kiev.informator.ua

Що стосується водія Daewoo, то він втратив свідомість. Його авто понесло на рекламний бокс і при зіткненні з ним водій вдарився головою об лобове скло. Пізніше він прийшов до тями, але від госпіталізації відмовився.

ДТП у Києві: жінку з машини вирізали рятувальники (фото, відео)

Фото: kiev.informator.ua

 

За попередніми даними, в ДТП винен водій BMW. Він намагався проскочити на червоне світло.

ДТП у Києві: жінку з машини вирізали рятувальники (фото, відео)

Фото: kiev.informator.ua

В даний час з'ясовуються всі обставини аварії.

Відео: facebook.com/kiev.informator.ua

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