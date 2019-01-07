ДТП в Киеве: женщину из машины вырезали спасатели (фото, видео)

Видео: YouTube/Информатор

Сегодня, 7 января, утром в Киеве произошло серьезное ДТП. Автомобиль Daewoo на большой скорости врезался в BMW, пассажирку которого спасателям пришлось вырезать. Об этом сообщает Информатор.

Автомобиль BMW пересекал бульвар Тараса Шевченко, но не успел, в него на большой скорости врезался Daewoo Gentra. От сильного удара BMW развернуло и пассажирка, которая была на переднем сиденье застряла в смявшемся авто.

Фото: kiev.informator.ua

Женщину пришлось доставать сотрудникам ГСЧС. Она осталась жива, но в результате аварии получила серьезные травмы.

Фото: kiev.informator.ua

Что касается водителя Daewoo, то он потерял сознание. Его авто понесло на рекламный бокс и при столкновении с ним водитель ударился головой об лобовое стекло. Позже он пришел в себя и от госпитализации отказался.

Фото: kiev.informator.ua

По предварительным данным, в ДТП виновен водитель BMW. Он пытался проскочить на красный свет.

Фото: kiev.informator.ua

В данное время выясняются все обстоятельства аварии.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Напомним, что во Львовской области легковушка столкнулась с микроавтобусом, в результате чего погиб ребенок.

Ранее сообщалось, что в Буче, Киевской области, 48-летнюю женщину насмерть сбил поезд. Предполагается, что она не видела поезд из-за того, что на ней был капюшон.