ДТП в Киеве: женщину из машины вырезали спасатели (фото, видео)

Видео: YouTube/Информатор
Сегодня, 7 января, утром в Киеве произошло серьезное ДТП. Автомобиль Daewoo на большой скорости врезался в BMW, пассажирку которого спасателям пришлось вырезать. Об этом сообщает Информатор.
Автомобиль BMW пересекал бульвар Тараса Шевченко, но не успел, в него на большой скорости врезался Daewoo Gentra. От сильного удара BMW развернуло и пассажирка, которая была на переднем сиденье застряла в смявшемся авто.
Фото: kiev.informator.ua
Женщину пришлось доставать сотрудникам ГСЧС. Она осталась жива, но в результате аварии получила серьезные травмы.
Фото: kiev.informator.ua
Что касается водителя Daewoo, то он потерял сознание. Его авто понесло на рекламный бокс и при столкновении с ним водитель ударился головой об лобовое стекло. Позже он пришел в себя и от госпитализации отказался.
Фото: kiev.informator.ua
По предварительным данным, в ДТП виновен водитель BMW. Он пытался проскочить на красный свет.
Фото: kiev.informator.ua
В данное время выясняются все обстоятельства аварии.
Видео: facebook.com/kiev.informator.ua
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