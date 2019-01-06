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Не заметила поезд: на железной дороге под Киевом погибла женщина

STYLERПроисшествия    06.01.2019 - 20:49
Не заметила поезд: на железной дороге под Киевом погибла женщина
Иллюстративное фото: pixabay.com

Женщина не увидела поезд, потому что на ней был капюшон

48-летнюю женщину насмерть сбил поезд в Киевской области, городе Буча. Инцидент произошел возле железнодорожной станции "Лесная Буча". Об этом сообщает ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook. 

Не заметила поезд: на железной дороге под Киевом погибла женщина

Фото с места происшествия (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

По информации ресурса, женщина не заметила движущийся поезд, поскольку на ней был надет капюшон.

Погибшая вышла в магазин - домой не дошла буквально пару километров.

Не заметила поезд: на железной дороге под Киевом погибла женщина

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Таиланде попал в аварию туристический автобус, есть погибшие и раненные.

Также мы сообщали о том, что украинцы стали меньше ездить железнодорожным транспортом в РФ.

Кстати, недавно на Закарпатье на электричку упал высоковольтный провод.

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