Не заметила поезд: на железной дороге под Киевом погибла женщина

Иллюстративное фото: pixabay.com

Женщина не увидела поезд, потому что на ней был капюшон

48-летнюю женщину насмерть сбил поезд в Киевской области, городе Буча. Инцидент произошел возле железнодорожной станции "Лесная Буча". Об этом сообщает ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.

Фото с места происшествия (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

По информации ресурса, женщина не заметила движущийся поезд, поскольку на ней был надет капюшон.

Погибшая вышла в магазин - домой не дошла буквально пару километров.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

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