"Почався Армагеддон": на Закарпатті на електричку впав високовольтний провід

Колаж РБК-Україна

Зазначається, що подібний випадок відбувається не перший раз

4 січня ужгородка Анастасія Файкова повідомила про інцидент, який стався з нею в електропоїзді в селі Мирча. Про це дівчина розповіла в соціальній мережі Facebook на своїй сторінці.

Наголошується, що на одній із зупинок, коли люди почали проходити в електропоїзд, а двері ще не закрилися, на транспорт впала високовольтна лінія.

"То що це було страшно - це дуже м'яко сказано. Повалив дим і двері зачинили, люди залишилися заручниками. Розпочався Армагеддон - било настільки гучно, що здавалося, що я в центрі смерчу. Искрило по всіх вагонах, ці 20 хвилин здавалися вічністю, я просто в шоці", - обурюється дівчина.

Скріншот поста: (facebook.com/fajkova.nastya)

Користувачі розділили обурення дівчини і відзначили, що подібна ситуація далеко не перша:

"Фільм жахів просто";

"Це жах. Немає слів";

"Якщо не вбивають голодом, так таким способом";

"А покарають якогось нещасного електрика";

"Добре, що люди залишилися живими";

"Це не перший випадок";

Скріншот поста: (facebook.com/fajkova.nastya)

Нагадаємо, що в УЗ прокоментували скандал з полицею, що впала на жінку. В свіжій заяві "Укрзалізниці" також йдеться про повну справність кріплень полиці.

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А також повідомляли, що в Данії в результаті аварії на залізничному мосту загинули 6 осіб.