Цела и невредима: в УЗ прокомментировали скандал с упавшей на женщину полкой

Коллаж РБК-Украина

Верхняя полка и крепежные цепи, говорят специалисты, были не повреждены

В администрации "Укрзализныци" заявили, что никакого обрыва полки в поезде Киев-Рахов не было и, соответственно, они не знают, каким образом травмировалась 58-летняя жительница Миргорода Надежда Полякова.

Напомним, что 22 декабря СМИ писали о том, что в пассажирском поезде на пенсионерку свалилась верхняя полка с пассажиром. Позже пострадавшая рассказала, что от удара ей раздробило тазовые кости и "боли были адские". А у упавшей с полкой пассажирки была гематома.

На второй день после операции Надежде был предъявлен акт, подписанный начальником поезда и проводником. В нем было указано, что на нее упала только пассажирка, а не полка.

Пострадавшая Надежда Полякова (фото: te.20minut.ua)

В свежем заявлении "Укрзализныци" также говорится о полной исправности креплений полки.

"После инцидента, произошедшего 22 декабря 2018 в поезде Киев-Рахов, вагон и место, на котором ехала пассажирка, были обследованы соответствующей комиссией. По результатам осмотра вагона установлено, что полка и крепежные элементы целы, не повреждены и не разрушены, что, по мнению специалистов "Укрзализныци", исключает версию обрыва полки", - заявили в УЗ в ответ на информационный запрос издания УНН.

Также в "Укрзализныце" напомнили, что билет на поезд является не только проездным документом, но и страховым полисом.

Ранее мы писали о том, что пассажиры поезда Херсон-Запорожье попали в больницу - дети жаловались на першение в горле и затрудненное дыхание.