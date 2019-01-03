Ціла і неушкоджена: в УЗ прокоментували обрив полиці в поїзді Київ-Рахів

Колаж РБК-Україна

Верхня полиця і кріпильні ланцюги, кажуть фахівці, були не пошкоджені

В адміністрації "Укрзалізниці" заявили, що ніякого обриву полиці в поїзді Київ-Рахів не було і, відповідно, вони не знають, яким чином травмувалася 58-річна жителька Миргорода Надія Полякова.

Нагадаємо, що 22 грудня ЗМІ писали про те, що у пасажирському поїзді на пенсіонерку впала верхня полиця з пасажиром. Пізніше постраждала розповіла, що від удару їй розтрощило тазові кістки і "болі були пекельні". А у жінки, яка впала з полицею, була гематома.

На другий день після операції Надії був пред'явлений акт, підписаний начальником потягу і провідником. В ньому було зазначено, що на неї впала лише пасажирка, а не полиця.

Постраждала Надія Полякова (фото: te.20minut.ua)

У свіжій заяві "Укрзалізниці" також йдеться про повну справність кріплень полиці.

"Після інциденту, що стався 22 грудня 2018 року у поїзді Київ-Рахів, вагон та місце, на якому їхала пасажирка, було обстежено відповідною комісією. За результатами огляду вагона встановлено, що полиця та елементи кріплення цілі, не пошкоджені чи зруйновані, що, на думку фахівців "Укрзалізниці", виключає версію обриву полиці", - заявили в УЗ у відповідь на інформаційний запит видання УНН.

Також в "Укрзалізниці" нагадали, що квиток на поїзд є не тільки проїзним документом, але і страховим полісом.

Раніше ми писали про те, що пасажири поїзда Херсон-Запоріжжя потрапили в лікарню - діти скаржилися на першіння в горлі і ускладнене дихання.