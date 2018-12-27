"Боли адские": пенсионерка, на которую в поезде упала полка с человеком, рассказала о ЧП

Фото: коллаж РБК-Украина

Врачи рассказали, что "Укрзализныця" готова покрывать расходы на лечение

Пострадавшая 58-летняя пенсионерка Надежда Полякова, на которую в поезде сообщением Киев - Рахов упала верхняя полка с человеком, рассказала детали инцидента и о полученных тяжелых травмах. Надежда Полякова из Миргорода призналась, что после операции чувствует себя плохо как физически, так и эмоционально, передает издание "20 минут".

Женщина планировала отдохнуть Карпатах на на Драгобрате пять дней. Инцидент с полкой в купе произошел, когда поезд находился в 30 км от Тернополя.

"От удара мне раздробило тазовые кости, я получила болевой шок. Кружилась голова, тошнило. Боли были адские", - рассказала Полякова.

Пострадавшая Надежда Полякова (Фото: facebook.com/svetlana.polyakova.779)

После ЧП проводница вызвала скорую, и на одной из станций пострадавшей вкололи анальгин и она доехала в поезде в Тернополь. Откуда ее забрала другая медицинская бригада в областную университетскую больницу.

По словам пенсионерки, у упавшей с полкой пассажирки была гематома.

"Мне повезло, что доска упала под углом. Удар пришелся как раз на ноги и бедра. Слава Богу, что не на голову, ведь последствия могли быть гораздо хуже. Кстати, мои друзья, которые ехали вместе со мной, вызвали начальника поезда, начали ему говорить, что упала полка. Он сказал, что она исправна, кричал, что вызовет полицию. Это неприятно", - говорит Полякова.

Также она рассказала, что ее вынесли из поезда на снег с морозом только в футболке.

"Я просила меня укрыть, меня все болело, было очень холодно", - рассказала пострадавшая.

Надежда Полякова (фото: te.20minut.ua)

О работе и отношении медперсонала больницы Полякова высказалась очень положительно. Также поблагодарила дежурного врача Сергея Гданского и анестезиолога Игоря Федуна.

В тернопольскую больницу к ней приехал сын Александр Тронь. Он рассказал, что страховая компания пошла им на встречу и готова заплатить деньги в своих страховых обязательств. В то же время от "Укрзализныци" пока вестей нет.

"С "Укрзализныцей" общалась в интернете моя сестра. Но здесь на месте есть я и мама, и с нами никто не связывался", - сообщил Александр.

По его словам, приезжали люди, которые назвались представителями "УЗ", но удостоверений они не видели.

"Взяли объяснение для внутреннего расследования и поехали. На этом все закончилось... Также у нас были правоохранители, взяли показания, мы написали заявление", - добавил он.

Мужчина также опровергает сообщения в некоторых СМИ якобы о большой сумме, которые заплатила его мама за лечение.

"Мы еще не подсчитывали ничего, а во-вторых, - дорогой аппарат, который маме установили для фиксации перелома - многократный, больница предоставляет его бесплатно", - сказал Тронь.

В отделе коммуникации управления Нацполиции в Тернопольской области заявили, что информацию об инциденте в поезде правоохранители получили от медиков. Выезжала следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное производство по ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Продолжается расследование.

Как рассказал заведующий ортопедического отделения областной университетской больницы Сергей Гариян, пациентку прооперировали без инвалидизирующих последствий.

"К счастью, кроме этой операции больше ничего делать не надо. Женщине очень повезло, - с одной стороны травма таза серьезная, но это так называемый стабильный перелом костей таза", - рассказал он.

Также Гариян добавил, что пострадавшей нужен постельный режим в течение месяца.

"Со мной связывались представители "Укрзализныци". Сказали, что готовы покрывать расходы на лечение. Они провели внутреннее расследование, спрашивали меня о состоянии пациентки и какая помощь нужна. Больница все, что могла сделать, сделала, дальше будут работать страховая компания и Укрзализныця, все чеки пациент сохраняет", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в декабре на станции Вышгородской жители Киева около часа прождали электропоезд. По истечению 50 минут прибыл состав электропоезда с четырьмя вагонами в аварийном состоянии.

Также мы писали о том, что в ноябре пассажиры поезда Херсон-Запорожье попали в больницу - дети жаловались на першение в горле и затрудненное дыхание.

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