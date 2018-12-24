Раздроблен таз на куски: в поезде на пенсионерку свалилась полка с пассажиром

Фото: коллаж РБК-Украина

Начальник поезда и проводник заявили, что полка была исправной, а на женщину упала одна пассажирка

В поезде № 357К сообщением Киев - Рахов произошел инцидент - в купе на пассажирку упала верхняя полка с человеком. В результате ЧП пострадала 58-летняя жительница Миргорода Надежда Полякова, которая получила раздробление таза, рассказала дочь потерпевшей Светлана Полякова в своем Facebook.

Теперь женщина находится в Тернопольской областной больнице.

Как говорится в сообщении, пенсионерку срочно доставили в больницу, сделали МРТ, и предварительно прооперировали (раздроблены пах и таз на куски).

Пострадавшая Надежда Полякова (Фото: facebook.com/svetlana.polyakova.779)

"Сколько еще будет этих операций пока неизвестно и как будет дальше с ее здоровьем, но я со своей семье очень благодарна тому врачу, который соединил ее по кускам", - говорится в публикации.

"Сколько их еще будет впереди, неизвестно. Наша родня в отчаянии. Не знаем, удастся ли получить компенсацию", - добавила она.

Светлана рассказала, что ее мама ехала вместе со своими знакомыми из Миргорода в Карпаты на отдых, и всего их было 18 человек.

23 декабря Светлана звонила относительно происшествия в страховую компанию "Арсенал" и в "Укрзализныцю". Ей сообщили, что жалобе присвоили номер и посоветовали обратиться 26 декабря

Также она рассказала, что подобные инциденты уже случались.

"Но руководство пыталось переложить ответственность на пассажиров. Ну, не абсурд ли, объяснять, что толстое оконное стекло упало только потому, что пассажирка положила на его руку? Я в полном шоке", - негодует Светлана.

Скрин: facebook.com/svetlana.polyakova.779

Отмечается, что на второй день после операции пострадавшей женщине предъявили акт, подписанный начальником поезда и проводником, в котором указано - все, мол, было исправно, а на нее упала одна пассажирка, без самой полки.

Заместитель начальника департамента "Укрзализныци" Александр Красноштан пообещал Светлане помочь с получением страховой компенсации, передают "Факты".

Также он заявил, что после инцидента полку проверила комиссия и что она была и остается в исправном состоянии.

"Неисправностей кронштейнов и держателей не выявлено. Такой случай мог произойти из-за неосторожности пассажира¸ который на ней находился", - рассказал он.

В комментариях к посту Светланы Поляковой пользователи сети в шоке и негодовании. Также приводятся другие рассказы - примеры инцидентов в вагонах поездов:

"Ужас!";

"Моей маме в туалете поезда упало на голову окно. Результат- сотрясение мозга";

"Пипец какие вагоны выпускают в рейс (это будет длиться, пока не обновить парк вагонов! То есть вечно!";

"У меня у соседа Укрзализныця обещали все компенсировать, пока не подписал документы, как только подписал, то так и стихло - все операции сами оплачивали";

"Скорейшего выздоровления маме!"...

Скриншот комментариев: facebook.com/svetlana.polyakova.779

Как сообщалось, ранее в декабре на станции Вышгородской жители Киева около часа прождали электропоезд. По истечению 50 минут прибыл состав электропоезда с четырьмя вагонами в аварийном состоянии.

Также мы писали о том, что в ноябре пассажиры поезда Херсон-Запорожье попали в больницу - дети жаловались на першение в горле и затрудненное дыхание.

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Видео: РБК-Украина