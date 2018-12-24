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Роздроблено таз на шматки: у потязі на пенсіонерку звалилася полка із пасажиром

STYLERЖиття    24.12.2018 - 19:01
Роздроблено таз на шматки: у потязі на пенсіонерку звалилася полка із пасажиром
Фото: колаж РБК-Україна

Начальник потяга і провідник заявили, що полка була справною, а на жінку впала одна пасажирка

У поїзді № 357К сполученням Київ - Рахів стався інцидент - в купе на пасажирку впала верхня полиця з людиною. В результаті НП постраждала 58-річна жителька Миргорода Надія Полякова, яка отримала роздроблення тазу, розповіла донька потерпілої Світлана Полякова у своєму Facebook.

Тепер жінка перебуває у Тернопільській обласній лікарні.

Як йдеться у повідомленні, пенсіонерку терміново доставили в лікарню, зробили МРТ, і попередньо прооперували (роздроблені пах і таз на шматки).

Роздроблено таз на шматки: у потязі на пенсіонерку звалилася полка із пасажиром

Постраждала Надія Полякова (Фото: facebook.com/svetlana.polyakova.779)

"Скільки ще буде цих операцій поки що невідомо і як буде далі з її здоров'ям, але я зі своїю родиною дуже вдячна тому лікарю, який склав її по шматках", - йдеться у публікації.

"Скільки їх ще буде попереду, невідомо. Наша рідня в розпачі. Не знаємо, чи вдасться отримати компенсацію", - додала вона.

Світлана розповіла, що її мама їхала разом зі своїми знайомими з Миргорода у Карпати на відпочинок, і всього їх було 18 людей.

23 грудня Світлана дзвонила щодо події в страхову компанію "Арсенал" і "Укрзалізницю". Їй повідомили, що скарзі присвоїли номер і порадили звернутися 26 грудня

Також вона розповіла, що подібні інциденти траплялися.

"Але керівництво намагалося перекласти відповідальність на пасажирів. Ну, чи не абсурд, пояснювати, що товсте віконне скло впало тільки тому, що пасажирка поклала на його руку? Я в повному шоці", - обурюється Світлана.

Роздроблено таз на шматки: у потязі на пенсіонерку звалилася полка із пасажиромРоздроблено таз на шматки: у потязі на пенсіонерку звалилася полка із пасажиром

Скрін: facebook.com/svetlana.polyakova.779

Зазначається, що на другий день після операції постраждалій жінці пред'явили акт, підписаний начальником поїзда і провідником, в якому зазначено - все, мовляв, було справно, а на неї впала одна пасажирка, без самої полиці.

Заступник начальника департаменту "Укрзалізниці" Олександр Красноштан пообіцяв Світлані допомогти з отриманням страхової компенсації, передають "Факти".

Також він заявив, що після інциденту полку перевірила комісія і що вона була і залишається в справному стані.

"Несправностей кронштейнів і власників не виявлено. Такий випадок міг статися через необережність пасажира який на ній знаходився", - розповів він.

В коментарях до посту Світлани Полякової користувачі мережі в шоці та обуренні. Також наводяться інші випадки - приклади інцидентів у вагонах поїздів:

"Жах!";

"Моїй мамі в туалеті поїзда впало на голову вікно. Результат - струс мозку";

"Пипець які вагони випускають в рейс (це буде тривати, поки не оновити парк вагонів! Тобто вічно!";

"У мене в сусіда Укрзалізниця обіцяли все компенсувати, поки не підписав документи, як тільки підписав, то так і стихло - всі операції самі оплачували";

"Скорішого одужання мамі!"...

Роздроблено таз на шматки: у потязі на пенсіонерку звалилася полка із пасажиромРоздроблено таз на шматки: у потязі на пенсіонерку звалилася полка із пасажиром

Скріншот коментарів: facebook.com/svetlana.polyakova.779

Як повідомлялося, раніше в грудні на станції Вишгородської жителі Києва близько години прочекали електропоїзд. По закінченню 50 хвилин прибув склад поїзда з чотирма вагонами в аварійному стані.

Також ми писали про те, що в листопаді пасажири поїзда Херсон-Запоріжжя потрапили в лікарню - діти скаржилися на першіння в горлі і утруднене дихання.

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