"Пекельні болі": пенсіонерка, на яку в поїзді впала полка з людиною, розповіла про НП

Фото: колаж РБК-Україна

Лікарі розповіли, що "Укрзалізниця" готова покривати витрати на лікування

Постраждала 58-річна пенсіонерка Надія Полякова, на яку в поїзді сполученням Київ - Рахів впала верхня полиця з людиною, розповіла подробиці інциденту та про одержані тяжкі травми. Надія Полякова з Миргорода зізналася, що після операції почуває себе погано як фізично, так і емоційно, передає видання "20 хвилин".

Жінка планувала відпочити Карпатах на Драгобраті п'ять днів. Інцидент з полицею в купе сталася, коли потяг знаходився в 30 км від Тернополя.

"Від удару мені роздробило тазові кістки, я отримала больовий шок. Крутилася голова, нудило. Болі були пекельні", - розповіла Полякова.

Постраждала Надія Полякова (Фото: facebook.com/svetlana.polyakova.779)

Після НП провідниця викликала швидку, і на одній із станцій постраждалій вкололи анальгін і вона доїхала в поїзді до Тернополя. Звідки її забрала інша медична бригада в обласну університетську лікарню.

За словами пенсіонерки, яка впала з полицею пасажирки була гематома.

"Мені пощастило, що дошка впала під кутом. Удар припав якраз на ноги і стегна. Слава Богу, що не на голову, адже наслідки могли бути набагато гірше. До речі, мої друзі, які їхали разом зі мною, викликали начальника поїзда, почали йому говорити, що впала полку. Він сказав, що вона справна, кричав, що викличе поліцію. Це неприємно", - каже Полякова.

Також вона розповіла, що її винесли з поїзда на сніг з морозом тільки у футболці.

"Я просила мене укрити, мене все боліло, було дуже холодно", - розповіла постраждала.

Надія Полякова (фото: te.20minut.ua)

Про роботу і щодо медперсоналу лікарні Полякова висловилася дуже позитивно. Також подякувала чергового лікаря Сергія Гданського і анестезіолога Ігоря Федуна.

В тернопільську лікарню до неї приїхав син Олександр Тронь. Він розповів, що страхова компанія пішла їм на зустріч і готова заплатити гроші у своїх страхових зобов'язань. У той же час від "Укрзалізниці" поки звісток немає.

"З "Укрзалізницею" спілкувалася в інтернеті моя сестра. Але тут на місці є я і мама, і з нами ніхто не зв'язувався", - повідомив Олександр.

За його словами, приїжджали люди, які назвалися представниками "УЗ", але посвідчень вони не бачили.

"Взяли пояснення для внутрішнього розслідування і поїхали. На цьому все закінчилося... Також у нас були правоохоронці, взяли свідчення, ми написали заяву", - додав він.

Чоловік також спростовує повідомлення деяких ЗМІ про нібито великій сумі, що його мама заплатила за лікування.

"Ми ще не підраховували нічого, а по-друге, - дорогий апарат, який мамі встановили для фіксації перелому - багаторазовий, лікарня надає його безкоштовно", - сказав Тронь.

У відділі комунікації управління Нацполиции в Тернопільській області заявили, що інформацію про інцидент в поїзді правоохоронці отримали від медиків. Виїжджала слідчо-оперативна група, порушено кримінальну виробництво за ст. 128 КК україни (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Триває розслідування.

Як розповів завідувач ортопедичного відділення обласної університетської лікарні Сергій Гаріян, пацієнтку прооперували без інвалідизуючих наслідків.

"На щастя, крім цієї операції більше нічого робити не треба. Жінці дуже пощастило, - з одного боку травма тазу серйозна, але це так званий стабільний перелом кісток тазу", - розповів він.

Також Гаріян додав, що постраждала потрібен постільний режим протягом місяця.

"Зі мною зв'язувалися представники "Укрзалізниці". Сказали, що готові покривати витрати на лікування. Вони провели внутрішнє розслідування, запитували мене про стан пацієнтки і яка допомога потрібна. Лікарня все, що могла зробити, зробила, далі будуть працювати страхова компанія і Укрзалізниця, всі чеки пацієнт зберігає", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше в грудні на станції Вишгородської жителі Києва близько години прочекали електропоїзд. По закінченню 50 хвилин прибув склад поїзда з чотирма вагонами в аварійному стані.

Також ми писали про те, що в листопаді пасажири поїзда Херсон-Запоріжжя потрапили в лікарню - діти скаржилися на першіння в горлі і утруднене дихання.

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