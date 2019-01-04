"Начался Армагеддон": на Закарпатье на электричку упал высоковольтный провод

Коллаж РБК-Украина

Отмечается, что подобный случай происходит не первый раз

4 января жительница Ужгорода Анастасия Файкова сообщила об инциденте, который произошел с ней в электропоезде в селе Мирча. Об этом девушка рассказала в социальной сети Facebook на своей странице.

Отмечается, что на одной из остановок, когда люди начали проходить в электропоезд, а двери еще не закрылись, на транспорт упала высоковольтная линия.

"То что это было страшно - это очень мягко сказано. Повалил дым и двери закрыли, люди остались заложниками. Начался Армагеддон - било настолько громко, казалось, что я в центре смерча. Искрило по всем вагонам, эти 20 минут казались вечностью, я просто в шоке", - возмущается девушка.

Скриншот поста: (facebook.com/fajkova.nastya)

Пользователи разделили негодование девушки и отметили, что подобная ситуация далеко не первая:

"Фильм ужасов просто";

"Это ужас. Нет слов";

"Если не голодом убивают, так таким способом";

"А накажут какого-то несчастного электрика";

"Хорошо, что люди остались живыми";

"Это не первый случай";

Скриншот поста: (facebook.com/fajkova.nastya)

Напомним, что в УЗ прокомментировали скандал с упавшей на женщину полкой. В свежем заявлении "Укрзализныци" также говорится о полной исправности креплений полки.

Ранее мы писали о том, что пассажиры поезда Херсон-Запорожье попали в больницу - дети жаловались на першение в горле и затрудненное дыхание.

А также сообщали, что в Дании в результате аварии на железнодорожном мосту погибли 6 человек.