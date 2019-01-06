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Не помітила поїзд: на залізниці під Києвом загинула жінка

STYLERПодії    06.01.2019 - 20:49
Не помітила поїзд: на залізниці під Києвом загинула жінка
Ілюстративне фото: pixabay.com

Жінка не побачила поїзд, бо на ній був капюшон

48-річну жінку на смерть збив поїзд в Київській області, місті Буча. Інцидент стався  поблизу залізничної станції "Лісова Буча". Про це повідомляє ресурс "ДТП KIEV UA" у Facebook.

Не помітила поїзд: на залізниці під Києвом загинула жінка

Фото з місця події (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

За інформацією ресурсу, жінка не помітила рухомий потяг, оскільки на ній був надітий капюшон.

Загибла вийшла в магазин - додому не дійшла буквально пару кілометрів.

Не помітила поїзд: на залізниці під Києвом загинула жінка

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Таїланді потрапив в аварію туристичний автобус, є загиблі і поранені.

Також ми повідомляли про те, що українці стали менше їздити залізничним транспортом в РФ.

До речі, нещодавно на Закарпатті на електричку впав високовольтний провід.

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