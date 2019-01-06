Не помітила поїзд: на залізниці під Києвом загинула жінка

Ілюстративне фото: pixabay.com

Жінка не побачила поїзд, бо на ній був капюшон

48-річну жінку на смерть збив поїзд в Київській області, місті Буча. Інцидент стався поблизу залізничної станції "Лісова Буча". Про це повідомляє ресурс "ДТП KIEV UA" у Facebook.

Фото з місця події (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

За інформацією ресурсу, жінка не помітила рухомий потяг, оскільки на ній був надітий капюшон.

Загибла вийшла в магазин - додому не дійшла буквально пару кілометрів.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

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Також ми повідомляли про те, що українці стали менше їздити залізничним транспортом в РФ.

До речі, нещодавно на Закарпатті на електричку впав високовольтний провід.