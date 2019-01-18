Двоє чоловіків прив'язали надувні круги до машини і потрапили під зустрічне авто (відео)

Колаж РБК-Україна

Користувачі мережі в шоці від таких зимових розваг

Двоє чоловіків вирішили розважитися - вони прив'язали надувні круги до рухомого автомобіля. Екстремалів розвернуло на зустрічну смугу і вони потрапили під автомобіль, що рухався. Відео опублікував ресурс "Київ Оперативний" Facebook.

Відео: facebook.com/KyivOperativ/

Один з користувачів стверджує, що пригода сталася в російському Красноярську. Хоча на відео чітко чутно українську мову.

Про долю постраждалих поки що нічого невідомо.

Користувачі мережі в шоці від подібного прояву "інтелекту". Вони залишили багато коментарів, на кшталт ""Біба і Боба - два...", "Премія Дарвіна".

"Природний відбір";

"Шкода водія машини, що скоїла наїзд".

Скріншот коментарів: facebook.com/KyivOperativ/

"Що завгодно в руках недорозвинених стає небезпечним";

"Вони знали, на що йдуть, а всім іншим буде урок".

Скріншот коментарів: facebook.com/KyivOperativ/

До речі, нещодавно під Києвом ВАЗ збив маму з дитиною прямо на пішохідному переході - з'явилося моторошне відео.

Раніше ми повідомляли про те, що чоловік Єлизавети II потрапив в аварію. Стало відомо про самопочуття принца.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Вінницькій області сталося потрійне ДТП з участю бензовозу, є загиблий.