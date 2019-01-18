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Двое мужчин привязали надувные круги к машине и угодили под встречное авто (видео)

STYLERПроисшествия    18.01.2019 - 10:11
Двое мужчин привязали надувные круги к машине и угодили под встречное авто (видео)
Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети в шоке от таких зимних развлечений

Двое мужчин решили поразвлечься - они привязали надувные круги к движущемуся автомобилю. Экстремалов развернуло на встречку и они угодили под движущийся автомобиль. Видео опубликовал ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

Видео: facebook.com/KyivOperativ/

Один из пользователей утверждает, что происшествие случилось в российском Красноярске. Хотя в видео четко слышен украинский язык.

О судьбе пострадавших пока что ничего неизвестно.

Пользователи сети в шоке от подобного проявления "интеллекта". Они оставили много комментариев, вроде ""Биба и Боба - два...", "Премия Дарвина".

"Естественный отбор";

"Жаль водителя машины, что совершила наезд".

Двое мужчин привязали надувные круги к машине и угодили под встречное авто (видео)

Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ/

"Что угодно в руках недоразвитых становится опасным";

"Они знали, на что идут, а всем остальным будет урок".

Двое мужчин привязали надувные круги к машине и угодили под встречное авто (видео)

Скриншот комментариев: facebook.com/KyivOperativ/

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