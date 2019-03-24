Джип розірвало навпіл: страшні подробиці ДТП в Одесі (відео)

Дорожньо-транспортна пригода сталася в Одесі в ніч на неділю, 24 березня. В результаті події загинуло дві людини, повідомляє РБК-Україна.

Відомо, що водій BMW X6 зіткнувся з припаркованим Hyundai Sonata після чого врізався в електроопору. Від страшного удару авто розірвало навпіл і його передня частина загорілася. Уламки автомобіля розкидало на десятки метрів.

Очевидці розповідають, що водій рухався з боку вулиці Пирогової в напрямку проспекту Гагаріна. Раптово він перетнув подвійну суцільну і врізався в стовп.

Удар був настільки сильним, що бетонний стовп, в який врізалося авто, завалився на дерево поруч.

Смертельна ДТП в Одесі (скрін відео: YouTube/Новини 7 канал Одеса)

Перехожі хотіли допомогти 22-річному водієві до приїзду швидкої, вони віднесли його подалі від вогню і намагалися врятувати. Однак хлопець помер в реанімації, так і не прийшовши до тями.

33-річна пасажирка загинула на місці. Її тіло лежало дуже близько від вогню і медики швидкої не могли його забрати, поки пожежники не загасили вогонь.

В поліції почали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

ДТП в Одесі - відео смертельної аварії (YouTube/Новини 7 канал Одеса)

Раніше ми повідомляли, що крапка у справі ДТП у Харкові на Сумській досі не поставлена. Адвокат одного з фігурантів Геннадія Дронова подав апеляцію, оскільки вважає рішення суду незаконним.

Також ми писали про те, що у Вінниці маршрутник збив школяра на "зебрі" і навіть не вибачився. Хлопчик досі проходить лікування, а справу по ДТП закрили і водій продовжує працювати.