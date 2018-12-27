"Форсаж відпочиває": водій скоїв жахливу ДТП і втік

Колаж РБК-Україна

В автомобілі залишилися всі документи порушника

У Києві водій скоїв ДТП та поїхав з місця пригоди, залишивши автомобіль і документи. Про це повідомили на сторінці спільноти "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався вночі, з 26 на 27 грудня на Столичному шосе в Києві. Водій автомобіля "Ауді" їхав на великій швидкості у бік вулиці Заболотного. Біля Корчуватого у гонщика щось пішло не так і він пішов на обгін вантажівки "Даф". В результаті автомобіль "Ауді" зіткнувся з вантажівкою і відбійником.

Після удару об відбійник автомобіль "Ауді" перекинувся на дах. Водій вискочив з понівеченого автомобіля, зловив попутку "з руки" і поїхав з місця події, залишивши в салоні всі свої документи на ім'я Максима Симонова.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі дивуються, що водій автомобіля "Ауді" не постраждав в результаті аварії, а також пишуть про те, що очікували побачити номери з евробляхами.

"Біженець", "Збій у матриці - де бляха?", "Я сподівався, що він здох. "Ауді" міцна", - написали користувачі.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Києві сталося серйозна ДТП, при якому два автомобіля виявилися повністю розбитими.

А також писали про те, що у Києві жінка викрала авто і влетіла в стовп. Таким чином жінка "подякувала" чоловіка за те, що він запропонував її підвезти.

Відео: РБК-Україна