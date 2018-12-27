"Форсаж отдыхает": водитель совершил жуткое ДТП и убежал

В автомобиле остались все документы нарушителя
В Киеве водитель совершил ДТП и уехал с места происшествия, оставив автомобиль и документы. Об этом сообщили на странице сообщества "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.
Инцидент произошел ночью, с 26 на 27 декабря на Столичном шоссе в Киеве. Водитель автомобиля "Ауди" ехал на большой скорости в сторону улицы Заболотного. Возле Корчеватого у гонщика что-то пошло не так и он пошел на обгон грузовика "Даф". В результате автомобиль "Ауди" столкнулся с грузовиком и отбойником.
После удара об отбойник автомобиль "Ауди" перевернулся на крышу. Водитель выскочил из покореженного автомобиля, поймал попутку "с руки" и уехал с места происшествия, оставив в салоне все свои документы на имя Максима Симонова.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи удивляются, что водитель автомобиля "Ауди" не пострадал в результате аварии, а также пишут о том, что ожидали увидеть номера с евробляхами.
"Беженец", "Сбой в матрице - гле бляха?", "Я надеялся, что он сдох. "Ауди" крепкая", - написали пользователи.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве случилось серьезное ДТП, при котором два автомобиля оказались полностью разбитыми.
А также писали о том, что в Киеве женщина угнала авто и влетела в столб. Таким образом женщина "поблагодарила" мужчину за то, что он предложил ее подвезти.
Видео: РБК-Украина