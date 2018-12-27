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"Форсаж отдыхает": водитель совершил жуткое ДТП и убежал

STYLERПроисшествия    27.12.2018 - 08:45
"Форсаж отдыхает": водитель совершил жуткое ДТП и убежал
Коллаж РБК-Украина

В автомобиле остались все документы нарушителя

В Киеве водитель совершил ДТП и уехал с места происшествия, оставив автомобиль и документы. Об этом сообщили на странице сообщества "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел ночью, с 26 на 27 декабря на Столичном шоссе в Киеве. Водитель автомобиля "Ауди" ехал на большой скорости в сторону улицы Заболотного. Возле Корчеватого у гонщика что-то пошло не так и он пошел на обгон грузовика "Даф". В результате автомобиль "Ауди" столкнулся с грузовиком и отбойником.

После удара об отбойник автомобиль "Ауди" перевернулся на крышу. Водитель выскочил из покореженного автомобиля, поймал попутку "с руки" и уехал с места происшествия, оставив в салоне все свои документы на имя Максима Симонова.

 

Фото: facebook.com/KyivOperativ

&quot;Форсаж отдыхает&quot;: водитель совершил жуткое ДТП и убежал

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи удивляются, что водитель автомобиля "Ауди" не пострадал в результате аварии, а также пишут о том, что ожидали увидеть номера с евробляхами.

"Беженец", "Сбой в матрице - гле бляха?", "Я надеялся, что он сдох. "Ауди" крепкая", - написали пользователи.

&quot;Форсаж отдыхает&quot;: водитель совершил жуткое ДТП и убежал

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве случилось серьезное ДТП, при котором два автомобиля оказались полностью разбитыми. 

А также писали о том, что в Киеве женщина угнала авто и влетела в столб. Таким образом женщина "поблагодарила" мужчину за то, что он предложил ее подвезти.

Видео: РБК-Украина

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