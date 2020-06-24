У Німеччині польські далекобійники жорстоко побили українців: деталі інциденту

У Німеччині стався напад на двох українців, в результаті чого 47-и та 60-річні чоловіки отримали забої, струс мозку та садна, а один з потерпілих був госпіталізований. Зловмисниками виявилися польські далекобійники.

Причиною інциденту на автостоянці Фюрхольцен Ост недалеко від Мюнхена стало те, що українські водії вантажівок відмовилися випити горілку на вимогу поляків. Про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Зазначається, що далекобійники з України мирно розмовляли на лавці в зоні відпочинку Fürholzen Ost близько 23:00 вечора в суботу. До них приєднався вже п'яний 40-річний водій вантажівки з Польщі та запросив їх випити. На відмову чоловік розлютився і, за словами дорожньої поліції, побив своїх колег у ході суперечки ломом.

Під час конфлікту українці сіли в одну зі своїх вантажівок, щоб уникнути постійної провокації 40-річного неадеквата, але той не вгамовувався, і разом з іншим польським далекобійником продовжував нападки.

П'яний поляк ударив одного з двох українців залізним прутом довжиною близько 50 сантиметрів по стегну. Потім постраждалого витягли з кабіни, повалили на асфальт і били ногами, душили рушником.

На місце події прибули кілька екіпажів правоохоронців, нападників затримали.

Як передає Pfaffenhofen-today.de, поліція не виключала спроби вбивства через серйозності побоїв та нападу на українських водіїв.

На вимогу прокурора відповідальний суддя розпорядився заарештувати двох польських далекобійників.

Раніше ми писали про те, що кілька місяців тому в аеропорту Лісабона імміграційні офіцери вбили українця, після чого намагалися приховати злочин.

Нагадаємо, що днями під Києвом в магазині чоловіка побили палкою ковбаси за те, що не надів маску.