В Германии польские дальнобойщики жестоко избили украинцев: детали инцидента

В Германии произошло нападение на двух украинцев, в результате чего 47-и и 60-летние мужчины получили ушибы, сотрясение мозга и ссадины, а один из пострадавших был госпитализирован. Злоумышленниками оказались польские дальнобойщики.

Причиной инцидента на автостоянке Фюрхольцен Ост недалеко от Мюнхена стало то, что украинские водители грузовиков отказались выпить водку по требованию поляков. Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что дальнобойщики из Украины мирно беседовали на скамейке в зоне отдыха Fürholzen Ost около 23:00 вечера в субботу. К ним присоединился уже пьяный 40-летний водитель грузовика из Польши и пригласил их выпить. На отказ мужчина разозлился и, по словам дорожной полиции, избил своих коллег в ходе спора ломом.

Во время конфликта украинцы сели в один из своих грузовиков, чтобы избежать постоянной провокации 40-летнего неадеквата, но тот не унимался, и вместе с другим польским дальнобойщиком продолжал нападки.

Пьяный поляк ударил одного из двух украинцев железным прутом длиной около 50 сантиметров по бедру. Затем пострадавшего вытащили из кабины, повалили на асфальт и пинали ногами, душили полотенцем.

На место происшествия прибыли несколько экипажей правоохранителей, нападавших задержали.

Как передает Pfaffenhofen-today.de, полиция не исключала попытки убийства из-за серьезности побоев и нападения на украинских водителей.

По требованию прокурора ответственный судья распорядился арестовать двух польских дальнобойщиков.

Ранее мы писали о том, что несколько месяцев назад в аэропорту Лиссабона иммиграционные офицеры убили украинца, после чего пытались скрыть преступление.

Напомним, что на днях под Киевом в магазине мужчину избили палкой колбасы за то, что не надел маску.