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Загибель немовляти в ліфті в Сумах: інцидент отримав продовження

STYLERПодії    03.01.2019 - 07:34
Загибель немовляти в ліфті в Сумах: інцидент отримав продовження
Ілюстративне фото: Ліфт (pixabay.com/kaisender)

На ремонт двох ліфтів у багатоповерхівці, де загинула дитина, з міського бюджету в 2017 році витратили 245 тисяч гривень

У Сумах у зв'язку з трагедією в житловому будинку на вулиці Супруна, 32/1, де 2 січня ліфт зірвався та вбив тримісячне немовля, затримали двох осіб. Як повідомила прес-секретарка прокурора Сумської області Наталія Науменко на своїй сторінці в Facebook, до загибелі дитини призвели їх злочинні дії або бездіяльність.

В даний час готуються повідомлення про підозру.

За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про одного з керівників та працівника ТОВ "Міськсумиліфт". Із цією компанією пов'язаний скандал у зв'язку з розтратою два роки тому бюджетних коштів, спрямованих на капремонт ліфтів.

У прокуратурі зазначили, що їх затримали в порядку ст. 208 КПК за результатами першочергових слідчих дій, проведених співробітниками поліції та Управління захисту економіки під процесуальним керівництвом прокуратури.

Загибель немовляти в ліфті в Сумах: інцидент отримав продовженняЗагибель немовляти в ліфті в Сумах: інцидент отримав продовженняСкрін з Facebook-сторінки Наталії Науменко

Нагадаємо, що в середу в Сумах в багатоповерхівці чоловік завіз коляску з онуком у ліфт і піднявся на 9-й поверх. Як тільки він вийшов та збирався вивезти коляску, ліфт обірвався, а дитину затиснуло дверима. Дідусь намагався витягнути хлопчика і кликав на допомогу. На крик прибігли сусіди і пробували допомогти йому, проте було вже пізно - немовля померло.

Загибель немовляти в ліфті в Сумах: інцидент отримав продовженняФото: місце події (su.npu.gov.ua)

В обласній прокуратурі після трагедії також поінформували, що ще 31 січня 2017 року до суду було направлено обвинувальний висновок стосовно директора ТОВ "Міськсумиліфт" та директора ТОВ, які заволоділи бюджетними коштами в сумі 325 тисяч гривень, виділених на капітальний ремонт ліфтів.

"Директор ТОВ "Міськсумиліфт" звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 і ч. 2 ст. 209 КК України, керівник ТОВ - за ч. 4 ст. 191 і ч. 2 ст. 209 КК України", - йдеться в повідомленні.

Загибель немовляти в ліфті в Сумах: інцидент отримав продовженняЗагибель немовляти в ліфті в Сумах: інцидент отримав продовження

Скрін: facebook.com/Прокуратура-Сумської-Області

Дані системи Prozorro показують, що на ремонт двох ліфтів та ОДС у багатоповерхівці, де загинув 3-місячний хлопчик, з міського бюджету влітку 2017 року було витрачено 245 тисяч гривень.

Загибель немовляти в ліфті в Сумах: інцидент отримав продовженняЗагибель немовляти в ліфті в Сумах: інцидент отримав продовження

Скрін: prozorro.gov.ua

Як повідомлялося раніше, в Києві у Дарницькому районі кабіна ліфта мало не вбила няню і маленької дитини, коли вони поверталися з прогулянки.

Також ми писали про те, що у Львові патрульним поліцейським вдалося врятувати однорічну дитину, який застряг у ліфті.

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