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Гибель младенца в лифте в Сумах: инцидент получил продолжение

STYLERПроисшествия    03.01.2019 - 07:34
Гибель младенца в лифте в Сумах: инцидент получил продолжение
Иллюстративное фото: Лифт (pixabay.com/kaisender)

На ремонт двух лифтов в многоэтажке, где погиб ребенок, из городского бюджета в 2017 году потратили 245 тысяч гривен

В Сумах в связи с трагедией в жилом доме на улице Супруна, 32/1, где 2 января сорвавшийся лифт убил трехмесячного младенца, задержали двух человек. Как сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook, к гибели ребенка привели их преступные действия или бездействие.

В настоящее время готовятся сообщение о подозрении.

По информации местных СМИ, речь идет об одном из руководителей и работнике ООО "Міськсумиліфт". С этой компанией связан скандал в связи с растратой два года назад бюджетных средств, направленных на капремонт лифтов.

В прокуратуре указали, что их задержали в порядке ст. 208 УПК по результатам первоочередных следственных действий, проведенных сотрудниками полиции и Управления защиты экономики под процессуальным руководством прокуратуры. 

Гибель младенца в лифте в Сумах: инцидент получил продолжениеСкрин с Facebook-страницы Наталии Науменко

Напомним, что в среду в Сумах в многоэтажке мужчина завез коляску с внуком в лифт и поднялся на 9-й этаж. Как только он вышел и собирался вывезти коляску, лифт оборвался, а ребенка зажало дверями. Дедушка пытался вытащить мальчика и звал на помощь. На крик прибежали соседи и пробовали помочь ему, однако было уже поздно - младенец умер.  

Гибель младенца в лифте в Сумах: инцидент получил продолжениеФото: место происшествия (su.npu.gov.ua)

В областной прокуратуре после трагедии также проинформировали, что еще 31 января 2017 года в суд было направлено обвинительное заключение в отношении директора ООО "Міськсумиліфт" и директора ООО, которые завладели бюджетными средствами в сумме 325 тысяч гривен, выделенными на капитальный ремонт лифтов.

"Директор ООО "Міськсумиліфт" обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УК Украины, руководитель ООО - по ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УК Украины", - говорится в сообщении.

Гибель младенца в лифте в Сумах: инцидент получил продолжение 

Скрин: facebook.com/Прокуратура-Сумської-Області

Данные системы Prozorro показывают, что на ремонт двух лифтов и ОДС в многоэтажке, где погиб 3-месячный мальчик, из городского бюджета летом 2017 года было потрачено 245 тысяч гривен.

Гибель младенца в лифте в Сумах: инцидент получил продолжение

Скрин: prozorro.gov.ua

Как сообщалось ранее, в Киеве в Дарницком районе кабина лифта чуть не убила няню и маленького ребенка, когда они возвращались с прогулки.

Также мы писали о том, что во Львове патрульным полицейским удалось спасти годовалого ребенка, который застрял в лифте.

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