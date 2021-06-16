Загибель українки в Стамбулі: бойфренд знімав на відео останні хвилини життя дівчини

Після загибелі Анжеліки поліція затримала бойфренда українки - Бурака Ерджана, за підозрою в умисному вбивстві.

Версія хлопця загиблої українки

У залі суду чоловік розповів, що того дня пара вирушила в ресторан, де пообідали і випили алкоголь. В цей час між ними спалахнула сварка через ревнощі (друзі українки говорили, що Бурак ревнував свою дівчину красуню до всіх та постійно).

Анжеліка Сраб'янц (фото: botsman.org)

"Вийшовши з ресторану, ми взяли таксі. Тим часом суперечка тривала. Анжеліка вдарила мене кулаком. Вона розсікла мені брову. Коли вона сказала, що хоче піти в мій власний будинок, ми вийшли з таксі. Анжеліка зняла взуття і побігла. Так що я пішов за нею. Коли ми повернулися додому, суперечка продовжилася. Я теж пішов у ванну. Коли я вийшов, то побачив, що вона висить на балконі. Я відразу включив відео свого мобільного телефону і почав запис", - сказав турок.

Бурак додав, що хотів витягнути Сраб'янц, але "не зміг - вона впала з балкона п'ятого поверху".

З'явилося відео з місця трагедії

Був опублікований відеоролик, на якому Ерджан записав останні хвилини життя Анжеліки, загиблої в результаті падіння.

У двохвилинному відео українка, яка висить на перилах балкона, кличе на допомогу і плаче: "Бурак, Бурак... будь ласка, будь ласка..." Той англійською мовою говорить: "Приходь, приходь" (come, come), після чого на ролику видно тільки чорний екран, але звук триває. Анжеліка з плачем відповідає: "Я не можу...", потім чути звук падіння.

Відео: останні хвилини життя українки перед падінням з балкона в Стамбулі

Пара часто сварилася

Чоловік стверджує, що намагався витягнути кохану, але рука зісковзнула, і та впала. Також, за словами Бурака, Анжеліка раніше робила спроби скоїти самогубство - нібито різала собі вени.

Втім, близькі українки в це не вірять, і заявляють, що Сраб'янц була успішною, красивою, пристойно заробляла. Пара почала зустрічатися близько пів року тому, і через деякий час дівчина стала скаржитися на часті конфлікти з Ерджаном.

У Туреччині Анжеліка недовго працювала моделлю, потім була посередником, відправляючи турецьких студентів на навчання до України. А своєму бойфренду допомагала з дресируванням собак.

Анжеліка Сраб'янц (фото: lifebursa.com/haber)