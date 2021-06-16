Гибель украинки в Стамбуле: бойфренд снимал на видео последние минуты жизни девушки

После гибели Анжелики полиция задержала бойфренда украинки - Бурака Эрджана, по подозрению в умышленном убийстве.

Версия парня погибшей украинки

В зале суда мужчина рассказал, что в тот день пара отправилась в ресторан, где пообедали и выпили алкоголь. В это время между ними вспыхнула ссора из-за ревности (друзья украинки говорили, что Бурак ревновал свою девушку красавицу ко всем и постоянно).

Анжелика Срабьянц (фото: botsman.org)

"Выйдя из ресторана, мы взяли такси. Тем временем спор продолжался. Анжелика ударила меня кулаком. Она рассекла мне бровь. Когда она сказала, что хочет пойти в мой собственный дом, мы вышли из такси. Анжелика сняла обувь и побежала. Так что я последовал за ней. Когда мы вернулись домой, спор продолжился. Я тоже пошел в ванную. Когда я вышел, то увидел, что она висит на балконе. Я сразу включил видео своего мобильного телефона и начал запись", - сказал турок.

Бурак добавил, что хотел вытащить Срабьянц, но "не смог - она упала с балкона пятого этажа".

Появилось видео с места трагедии

Был опубликован видеоролик, на котором Эрджан записал последние минуты жизни Анжелики, погибшей в результате падения.

В двухминутном видео украинка, висящая на перилах балкона, зовет на помощь и плачет: "Бурак, Бурак... пожалуйста, пожалуйста..." Тот на английском языке говорит: "Приходи, приходи" (come, come), после чего на ролике виден только черный экран, но звук продолжается. Анжелика с плачем отвечает: "я не могу...", затем слышен звук падения.

Видео: последние минуты жизни украинки перед падением с балкона в Стамбуле

Пара часто ссорилась

Мужчина утверждает, что пытался вытащить возлюбленную, но рука соскользнула, и та упала. Также, по словам Бурака, Анжелика прежде предпринимала попытки совершить самоубийство - якобы резала себе вены.

Впрочем, близкие украинки в это не верят, и заявляют, что Срабьянц была успешной, красивой, прилично зарабатывала. Пара начала встречаться около полугода назад, и через некоторое время девушка стала жаловаться на частые конфликты с Эрджаном.

В Турции Анжелика недолго работала моделью, потом была посредником, отправляя турецких студентов на учебу в Украину. А своему бойфренду помогала с дрессировкой собак.

Анжелика Срабьянц (фото: lifebursa.com/haber)