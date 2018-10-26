"Голубой вагон?": провідник займався оральним сексом зі сплячим пасажиром

За даною заявою було порушено кримінальне провадження за статтею "хуліганство"
У потязі сполученням Ужгород - Лисичанськ провідник займався у вагоні оральним сексом зі сплячим пасажиром. Журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці в Facebook привів фотофакт реєстрації звернення до Національної поліції.
"А які у вас були пригоди у поїзді? Якість та сервіс", - описав він інцидент.
Скрін: facebook.com/sasko.laps
Як випливає з тексту звернненя, провідник займався сексом з пасажиром в "неприродний спосіб". Заявник прокинувся і виявив, що працівник УЗ робить йому мінет.
Наголошується, що за даною заявою було порушено кримінальне провадження за статтею "хуліганство".
Скрін: facebook.com/sasko.laps
У коментарях під повідомленням підписники журналіста всіляко іронізують над нестандартною ситуацією та висловлюють припущення, що поведінка провідника і є причиною відсутності квитків на цей поїзд:
"Голубой вагон?";
"І попередньо кваліфіковані як хуліганство, а не зґвалтування";
"Могло бути гірше";
"Ось чому квитки на цей поїзд відсутні";
Скрін: facebook.com/sasko.laps
"Місячник підвищення рівня якості обслуговування пасажирів"...
Скрін: facebook.com/sasko.laps
Як повідомлялося раніше, в Миколаєві посеред білого дня невідомий чоловік надругався над 12-річною дівчинкою в кабіні ліфта багатоповерхового будинку.
Нагадаємо, що у Львівській області в місті Сколе незадоволені пасажири перекрили залізничні колії і заблокували рух електропоїзда "Мукачево-Львів". Активісти протестували проти малого кількості вагонів електропоїзда.
Раніше ми писали, що поліція Німеччини затримала 60 фанатів менхенгладбахської "Боруссії" за звинуваченням у зґвалтуванні дівчини.
Відео: РБК-Україна