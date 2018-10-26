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"Голубой вагон?": провідник займався оральним сексом зі сплячим пасажиром

STYLERПодії    26.10.2018 - 22:37
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

За даною заявою було порушено кримінальне провадження за статтею "хуліганство"

У потязі сполученням Ужгород - Лисичанськ провідник займався у вагоні оральним сексом зі сплячим пасажиром. Журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці в Facebook привів фотофакт реєстрації звернення до Національної поліції.

"А які у вас були пригоди у поїзді? Якість та сервіс", - описав він інцидент.

&quot;Голубой вагон?&quot;: провідник займався оральним сексом зі сплячим пасажиром&quot;Голубой вагон?&quot;: провідник займався оральним сексом зі сплячим пасажиром

Скрін: facebook.com/sasko.laps

Як випливає з тексту звернненя, провідник займався сексом з пасажиром в "неприродний спосіб". Заявник прокинувся і виявив, що працівник УЗ робить йому мінет.

Наголошується, що за даною заявою було порушено кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

&quot;Голубой вагон?&quot;: провідник займався оральним сексом зі сплячим пасажиром&quot;Голубой вагон?&quot;: провідник займався оральним сексом зі сплячим пасажиром

Скрін: facebook.com/sasko.laps

У коментарях під повідомленням підписники журналіста всіляко іронізують над нестандартною ситуацією та висловлюють припущення, що поведінка провідника і є причиною відсутності квитків на цей поїзд:

"Голубой вагон?";

"І попередньо кваліфіковані як хуліганство, а не зґвалтування";

"Могло бути гірше";

"Ось чому квитки на цей поїзд відсутні";

&quot;Голубой вагон?&quot;: провідник займався оральним сексом зі сплячим пасажиром&quot;Голубой вагон?&quot;: провідник займався оральним сексом зі сплячим пасажиром

Скрін: facebook.com/sasko.laps

"Місячник підвищення рівня якості обслуговування пасажирів"...

&quot;Голубой вагон?&quot;: провідник займався оральним сексом зі сплячим пасажиром&quot;Голубой вагон?&quot;: провідник займався оральним сексом зі сплячим пасажиром

Скрін: facebook.com/sasko.laps

Як повідомлялося раніше, в Миколаєві посеред білого дня невідомий чоловік надругався над 12-річною дівчинкою в кабіні ліфта багатоповерхового будинку.

Нагадаємо, що у Львівській області в місті Сколе незадоволені пасажири перекрили залізничні колії і заблокували рух електропоїзда "Мукачево-Львів". Активісти протестували проти малого кількості вагонів електропоїзда.

Раніше ми писали, що поліція Німеччини затримала 60 фанатів менхенгладбахської "Боруссії" за звинуваченням у зґвалтуванні дівчини.

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Відео: РБК-Україна

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