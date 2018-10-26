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"Голубой вагон?": проводник занимался оральным сексом со спящим пассажиром

STYLERПроисшествия    26.10.2018 - 22:37
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

По данному заявлению было возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство"

В поезде сообщением Ужгород - Лисичанск проводник занимался в вагоне оральным сексом со спящим пассажиром. Журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook привел фотофакт регистрации обращения к Национальной полиции.

"А какие у вас были приключения в поезде? Качество и сервис", - описал он инцидент.

&quot;Голубой вагон?&quot;: проводник занимался оральным сексом со спящим пассажиром

Скрин: facebook.com/sasko.laps

Как следует из текста звернненя, проводник занимался сексом с пассажиром в "неестественным способом". Заявитель проснулся и обнаружил, что работник УЗ делает ему минет.

Отмечается, что по данному заявлению было возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство".

&quot;Голубой вагон?&quot;: проводник занимался оральным сексом со спящим пассажиром

Скрин: facebook.com/sasko.laps

В комментариях под сообщением подписчики журналиста всячески иронизируют над нестандартной ситуацией и высказывают предположение, что поведение проводника и является причиной отсутствия билетов на этот поезд:

"Голубой вагон?";

"И предварительно квалифицированы как хулиганство, а не изнасилование";

"Могло быть хуже";

"Вот почему билеты на этот поезд отсутствуют";

&quot;Голубой вагон?&quot;: проводник занимался оральным сексом со спящим пассажиром

Скрин: facebook.com/sasko.laps

"Месячник повышения уровня качества обслуживания пассажиров"...

&quot;Голубой вагон?&quot;: проводник занимался оральным сексом со спящим пассажиром

Скрин: facebook.com/sasko.laps

Как сообщалось ранее, в Николаеве среди белого дня неизвестный мужчина надругался над 12-летней девочкой в кабине лифта многоэтажного дома.

Напомни, что во Львовской области в городе Сколе недовольные пассажиры перекрыли железнодорожные пути и заблокировали движение электропоезда "Мукачево-Львов". Активисты протестовали против малого количества вагонов электропоезда.

Ранее мы писали, что полиция Германии задержала 60 фанатов менхенгладбахской "Боруссии" по обвинению в изнасиловании девушки.

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Видео: РБК-Украина

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