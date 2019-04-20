Горе-матір викинула немовля у вигрібну яму: деталі НП під Одесою (відео)

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У жінки є дочка, яку вона віддала на виховання у дитячий притулок

Горе-матір викинула свою новонароджену дитину у вигрібну яму у дворі свого будинку. Жахливий інцидент стався під Одесою в Березівському районі. Поліція почала кримінальне провадження за статтею 117 Кримінального кодексу (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини), розповіли в прес-службі Нацполіції в області.

Зазначається, що до правоохоронців звернулася сама 31-річна жінка, яка заявила про трагедію. За її словами, її син народився мертвим. Пологи проходили в ніч проти 2 квітня в туалеті без сторонньої допомоги.

В даний час тіло немовля відправили на експертизу, яка повинна з'ясувати причину смерті.

Під Одесою мати викинула новонародженого сина у вигрібну яму (фото: скріншот)

Начальник відділу комунікації ГУНП в Одеській області, підполковник поліції Любов Гордієвська повідомила, що у жінки також є донька, яка виховується в дитячому притулку.

Під час цієї вагітності жінка на лікарському обліку не перебувала.

Відео: YouTube / поліція Одеської області

Як повідомлялося раніше, в Рівному 21-річна жінка зарізала свою дочку. Зловмисниця, уродженка Запоріжжя, перебуває на психіатричному обліку.

Також ми писали про те, що в березні 25-річна мешканка Івано-Франківської області вбила новонародженого. Це була її п'ята дитина.

Нагадаємо, нещодавно в Сумській області молода жінка після вживання алкоголю викинула свою новонароджену дитину з мосту.