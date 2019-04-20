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Горе-мать выбросила младенца в выгребную яму: детали ЧП под Одессой (видео)

STYLERПроисшествия    20.04.2019 - 19:02
Горе-мать выбросила младенца в выгребную яму: детали ЧП под Одессой (видео)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

У женщины есть дочка, которую она отдала на воспитание в детский приют

Горе-мать выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму во дворе своего дома. Жуткий инцидент произошел под Одессой в Березовском районе. Полиция начала уголовное производство по статье 117 Уголовного кодекса (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка), рассказали в пресс-службе Нацполиции в области.

Отмечается, что к правоохранителям обратилась сама 31-летняя женщина, которая заявила о трагедии. По ее словам, ее сын родился мертвым. Роды проходили в ночь на 2 апреля в туалете без посторонней помощи.

В настоящее время тело младенца отправили на экспертизу, которая должна выяснить причину смерти.

 

Под Одессой мать выбросила новорожденного сына в выгребную яму (фото: скриншот)

Начальник отдела коммуникации ГУНП в Одесской области, подполковник полиции Любовь Гордиевская сообщила, что у женщины также есть дочка, которая воспитывается в детском приюте. 

Во время этой беременности женщина на врачебном учете не состояла.

 Видео: YouTube / полиция Одесской области

Как сообщалось ранее, в Ровно 21-летняя женщина зарезала свою дочь. Злоумышленница, уроженка Запорожья, находится на психиатрическом учете.

Также мы писали о том, что в марте 25-летняя жительница Ивано-Франковской области убила новорожденного. Это был ее пятый ребенок.

Напомним, недавно в Сумской области молодая женщина после употребления алкоголя выбросила своего новорожденного ребенка с моста.

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