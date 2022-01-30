Під Харковом 18-річна мати вбила дитину. Чоловіку сказала, що віддала доньку соцслужбам (відео)

Було встановлено, пологи приймав 25-річний чоловік дівчини 23 січня. Новонароджена стала другою дитиною у сімейної пари - першій ще не виповнилося і двох рочків.

"Протягом вагітності жінка не перебувала на медичному обліку. 25 січня жінка вбила доньку. Тіло сховало. Чоловікові повідомила, що віддала маля соціальним службам", - розповіли в поліції.

Моторошну знахідку в пакеті виявила свекруха горе-матері на території її домоволодіння, після чого викликала правоохоронців.

18-річній матері повідомили про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 10 до 15 років тюремного ув'язнення.

Мотиви вчинку жінки з'ясовуються. Також вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Помічник начальника Національної поліції Харківської області В'ячеслав Марков опублікував у своєму Facebook відео з зізнаннями дітовбивці.

На кадрах жінка розповідала, як скоїла злочин - своїми руками задушила дитину, а тіло потім викинула в яму з нечистотами з туалету у дворі.

"Я закрила їй рот і ніс... Вона не плакала... Вона моментально затихла і все..."- сказала затримана.

Відео: під Харковом 18-річна мати вбила новонароджену дочку

Правоохоронець також написав, що люди, які з певних причин вирішили, що їхня дитина їм не потрібна, можуть анонімно залишити малюка у "Вікні життя", за що не передбачається кримінальної відповідальності, якщо на дитині немає ніяких тілесних травм.

У Харківській області "Вікно життя" знаходиться на території міського перинатального центру: м.Харків, Салтівське шосе, 264 - 602 мікрорайону, медичний комплекс.

Також дитину можна віддати медичним працівникам, просто зателефонувавши за телефоном "103".

"Головне, не можна залишати дитини у небезпеці, необхідно передати дитину до рук інших людей, які можуть оперативно передати дитину до медичного закладу для забезпечення належного догляду за нею! Немає нічого найціннішого, ніж дитяче життя", - йдеться в публікації.