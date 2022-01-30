Под Харьковом 18-летняя мать убила ребенка. Мужу сказала, что отдала дочь соцслужбам (видео)

Было установлено, роды принимал 25-летний муж девушки 23 января. Новорожденная стала вторым ребенком у семейной пары - первому еще не исполнилось и двух годиков.

"В течение беременности женщина не состояла на медицинском учете. 25 января женщина убила дочь. Тело спрятало. Мужчине сообщила, что отдала малыша социальным службам", - рассказали в полиции.

Жуткую находку в пакете обнаружила свекровь горе-матери на территории ее домовладения, после чего вызвала правоохранителей.

18-летней матери сообщили о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 10 до 15 лет тюремного заключения.

Мотивы поступка женщины выясняются. Также решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Помощник начальника Национальной полиции Харьковской области Вячеслав Марков опубликовал в своем Facebook видео с признаниями детоубийцы.

На кадрах женщина рассказывала, как совершила преступление - своими руками задушила ребенка, а тело затем выбросила в яму с нечистотами из туалета во дворе.

"Я закрыла ей рот и нос... Она не плакала... Она моментально затихла и все..." - сказала задержанная.

Видео: под Харьковом 18-летняя мать убила новорожденную дочь

Правоохранитель также написал, что люди, которые по определенным причинам решили, что их ребенок им не нужен, могут анонимно оставить малыша в "Окне жизни", за что не предусматривается уголовной ответственности, если на ребенке нет никаких телесных травм.

В Харьковской области "Окно жизни" находится на территории городского перинатального центра: г. Харьков, Салтовское шоссе, 264 - 602 микрорайона, Медицинский комплекс.

Также ребенка можно отдать медицинским работникам, просто позвонив по телефону "103".

"Главное, нельзя оставлять ребенка в опасности, необходимо передать ребенка в руки других людей, которые могут оперативно передать ребенка в медицинское учреждение для обеспечения надлежащего ухода за ним! Нет ничего ценнейшего, чем детская жизнь", - говорится в публикации.