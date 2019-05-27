Під Харковом застрелився син чиновника: подробиці

Ілюстративне фото (pixabay.com/sluehr3g)

Тіло хлопця виявив дідусь

Син заступника мера Змієва під Харковом покінчив життя самогубством. 15-річний хлопець застрелився з гладкоствольної рушниці. Про це передає місцеве видання NewsRoom із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Тіло онука без ознак життя виявив його дідусь.

Підліток в цьому році закінчив 11 клас місцевого ліцею №1.

За інформацією видання "ГородХ", мова йде про сина заступника мера Змієва Павла Заярного Іллю. За міським чуткам, він невдало склав ЗНО з української мови.

Підліток написав передсмертну записку, адресовану батькам, в якій написав: "У вас є про кого піклуватися".

У відділі комунікації поліції Харківській області повідомили, що на місце трагедії 25 травня виїжджали керівництво і працівники Зміївського відділу поліції, співробітники Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Було встановлено, що неповнолітній (2003 року народження) узяв для здійснення суїциду рушницю, якя знаходилася в кутку кімнати і була в зібраному стані.

Тіло загиблого направили для проведення судмедекспертизи. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК з позначкою "самогубство".

Ілюстративне фото: поліція

Як повідомлялося раніше, вночі 4 травня Новояровську Львівської області 10-класниця випала з вікна між восьмим і дев'ятим поверхами. Невідомо, що спонукало школярку зайти в незнайоме приміщення і вчинити самогубство.

Також ми писали про те, що в квітні у Слов'янську повісився 11-річний школяр. Тіло дитини в петлі виявила його мати. У поліції повідомили, що родина вважалася благополучною, у дитини не було конфліктів ані в сім'ї, ані з однолітками.

Додамо, що нещодавно в Маріуполі поліцейський врятував школярку від самогубства. Героїчний вчинок правоохоронця потрапив на відео.