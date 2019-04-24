Загадкове самогубство школяра під Донецьком: деталі НП

Школяра, який скоїв суїцид, виявила власна мама
Самогубство вчинив 11-річний школяр в Слов'янську Донецької області. Надзвичайна подія сталася ще в понеділок 22 квітня, повідомляє прес-служба поліції Слов'янська.
Повішену дитину знайшла власна мати. 49-річна жінка викликала швидку допомогу, а медики, в свою чергу, звернулися в поліцію. На превеликий жаль бригада швидкої вже була безсила.
Попередньо повідомляється, що хлопчик був один вдома, коли зважився на такий крок. Зараз поліція з'ясовує, що саме підштовхнуло дитину до суїциду.
У поліції повідомили, що родина вважалася благополучною, у дитини не було конфліктів ні в сім'ї, ні з однолітками.
Правоохоронці повідомили, що подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 з позначкою (самогубство) КК України.
Самогубство 11-річного школяра в Слов'янську (ілюстративне фото: pixabay.com)
Нагадаємо, 24-річний ветеран АТО вирішив покінчити життя самогубством і спробував зістрибнути з балкона багатоповерхівки у Хмельницькому.
Раніше ми повідомляли, що 14-річна школярка, яка перебувала на дев'ятому місяці вагітності вчинила самогубство в Кіровоградській області.
А також писали про те, що поліцейський врятував школярку від самогубства. Героїчний вчинок правоохоронця потрапив на відео.