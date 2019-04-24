ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Загадкове самогубство школяра під Донецьком: деталі НП

STYLERПодії    24.04.2019 - 07:58
Загадкове самогубство школяра під Донецьком: деталі НП
Самогубство 11-річного школяра в Слов'янську (ілюстративне фото: pixabay.com)

Школяра, який скоїв суїцид, виявила власна мама

Самогубство вчинив 11-річний школяр в Слов'янську Донецької області. Надзвичайна подія сталася ще в понеділок 22 квітня, повідомляє прес-служба поліції Слов'янська.

Повішену дитину знайшла власна мати. 49-річна жінка викликала швидку допомогу, а медики, в свою чергу, звернулися в поліцію. На превеликий жаль бригада швидкої вже була безсила.

Попередньо повідомляється, що хлопчик був один вдома, коли зважився на такий крок. Зараз поліція з'ясовує, що саме підштовхнуло дитину до суїциду.

У поліції повідомили, що родина вважалася благополучною, у дитини не було конфліктів ні в сім'ї, ні з однолітками.

Правоохоронці повідомили, що подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 з позначкою (самогубство) КК України.

Загадкове самогубство школяра під Донецьком: деталі НП

Самогубство 11-річного школяра в Слов'янську (ілюстративне фото: pixabay.com)

Нагадаємо, 24-річний ветеран АТО вирішив покінчити життя самогубством і спробував зістрибнути з балкона багатоповерхівки у Хмельницькому.

Раніше ми повідомляли, що 14-річна школярка, яка перебувала на дев'ятому місяці вагітності вчинила самогубство в Кіровоградській області.

А також писали про те, що поліцейський врятував школярку від самогубства. Героїчний вчинок правоохоронця потрапив на відео.

Містика чи самотність: загадкова смерть підлітка налякала селян під Львовом Була віруючою: загадкове самогубство вчительки сколихнуло українське місто
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України самогубство
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся