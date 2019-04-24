Загадочное самоубийство школьника под Донецком: детали ЧП

Самоубийство 11-летнего школьника в Славянске (иллюстративное фото: pixabay.com)

Школьника, который совершил суицид, обнаружила собственная мама

Самоубийство совершил 11-летний школьник в Славянске Донецкой области. Чрезвычайное происшествие произошло еще в понедельник 22 апреля, сообщает пресс-служба полиции Славянска.

Повешенного ребенка нашла собственная мать. 49-летняя женщина вызвала скорую помощь, а медики, в свою очередь, обратились в полицию. К большому сожалению бригада скорой уже была бессильна.

Предварительно сообщается, что мальчик был один дома, когда решился на такой шаг. Сейчас полиция выясняет, что именно подтолкнуло ребенка к суициду.

В полиции сообщили, что семья считалась благополучной, у ребенка не было конфликтов ни в семье, ни со сверстниками.

Правоохранители сообщили, что событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 с пометкой (самоубийство) УК Украины.

Самоубийство 11-летнего школьника в Славянске (иллюстративное фото: pixabay.com)

Напомним, 24-летний ветеран АТО решил покончить жизнь самоубийством и попытался спрыгнуть с балкона многоэтажки в Хмельницком.

Ранее мы сообщали, что 14-летняя школьница, которая находилась на девятом месяце беременности совершила самоубийство в Кировоградской области.

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