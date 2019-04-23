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Ветерана АТО чудом спасли от суицида в Хмельницком: подробности ЧП

STYLERЖизнь    23.04.2019 - 18:20
Ветерана АТО чудом спасли от суицида в Хмельницком: подробности ЧП
Фото: коллаж РБК-Украина

Правоохранители выясняют, не склоняли ли парня к самоубийству

Парень решил покончить жизнь самоубийством и попытался спрыгнуть с балкона многоэтажки в Хмельницком. 24-летнего молодого человека только чудом удалось отговорить от непоправимого, передает Newsone.  

Отмечается, что парень повис между балконом своей квартиры на 8-м этаже и техническим этажом. Его родные и близкие призывали одуматься, но без результата. 

Выяснилось, что парень принимал участие в Антитеррористической операции на Донбассе и служил в специальном подразделении Объединенных сил. 

Приехавшие на место происшествия полицейские и спасатели также предприняли попытку отговорить молодого человека, и к ним присоединились простые прохожие - свидетели инцидента. К счастью, ветеран АТО на этот раз прислушался и передумал совершать самоубийство. 

Спасатели спустили его на землю, и сейчас с молодым человеком работают психологи.

В настоящее время правоохранители выясняют детали происшествия и пытаются разобраться, не склоняли ли 24-летнего ветерана к суициду.

Ветерана АТО чудом спасли от суицида в Хмельницком: подробности ЧП

Фото: полиция (из открытых источников)

Как сообщалось ранее, в феврале появилась информация о самоубийстве ветерана российско-украинской войны на Донбассе. Мужчина был родом из Киевской области, после возвращения с фронта домой у него не выдержала псизика и он повесился.

Напомним, в ноябре 2018 года в Днепропетровской области боец АТО, который прошел Иловайский котел, покончил жизнь самоубийством

Также мы писали о том, что ветеран АТО 33-летний Сергей Норик с позывным "Ястреб", который покончил жизнь самоубийством, после возвращения с фронта занимался волонтерской деятельностью. 

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