"Он кричал о помощи": ветеран АТО покончил жизнь самоубийством

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Боец в составе батальона "Донбасс" прошел Иловайский котел

В Днепропетровской области боец АТО, который прошел Иловайский котел, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила на своей странице Facebook ветеран АТО Людмила Калинина.

Она сообщила, что 33-летний Сергей Норик с позывным "Ястреб" повесился 27 октября.

"Он кричал о помощи, но его больше нет. Идут те, кто подарил Мир. Уходят не только там на передовой! Уходят и в тылу, страшно сказать, наложив на себя руки. Ястреб, прости!!! Пожалуйста, не забывайте, мы, атошники, все еще воюем. Даже здесь!!!" - написала Калинина.

Сергей Норик был участником АТО, воевал в составе батальона "Донбасс", прошел Иловайский котел.

Скриншот поста (facebook.com/people/Lyudmila-Kalinina)

Известно, что похороны бойца состоятся во вторник, 30 октября. Его похоронят на родине в городе Павлоград Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в зоне ООС от пули вражеского снайпера погиб украинский боец Дмитрий Дарий из Черновицкой области.

У него осталась только старенькая мама, которая находится в доме престарелых.

А также мы писали о том, что в сети показали фотографию погибшего бойца с позывным "Сява".

Видео: РБК-Украина