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"Він кричав про допомогу": ветеран АТО покінчив життя самогубством

STYLERВійна    30.10.2018 - 14:50
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Боєць у складі батальйону "Донбас" пройшов Іловайський котел

У Дніпропетровській області боєць АТО, який пройшов Іловайський котел, покінчив життя самогубством. Про це повідомила на своїй сторінці Facebook ветеран АТО Людмила Калініна.

Вона повідомила, що 33-річний Сергій Норік з позивним "Яструб" повісився 27 жовтня.

"Він кричав про допомогу, але його більше немає. Йдуть ті, хто подарував Мир. Йдуть не тільки там на передовій! Йдуть і в тилу, страшно сказати, наклавши на себе руки. Яструб, прости!!! Будь ласка, не забувайте, ми, атошники, все ще воюємо. Навіть тут!!!" - написала Калініна.

Сергій Норік був учасником АТО, воював у складі батальйону "Донбас", пройшов Іловайський котел.

&quot;Він кричав про допомогу&quot;: ветеран АТО покінчив життя самогубством

Скріншот поста (facebook.com/people/Lyudmila-Kalinina)

Відомо, що похорони бійця відбудуться у вівторок, 30 жовтня. Його поховають на батьківщині в місті Павлоград Дніпропетровської області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в зоні ООС від кулі ворожого снайпера загинув український боєць Дмитро Дарій з Чернівецької області.

У нього залишилася тільки старенька мама, яка знаходиться в будинку пристарілих.

А також ми писали про те, що у мережі показали фотографію загиблого бійця з позивним "Сява".

Відео: РБК-Україна

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