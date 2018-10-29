Убил вражеский снайпер: в сети рассказали о погибшем бойце ООС

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У бойца осталась только старенькая мать

В зоне ООС 28 октября погиб украинский боец Дмитрий Дарий. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своем Telegram-канале.

Дмитрий Дарий погиб в воскресенье, 28 октября, около 2:00 часов, вблизи поселка Крымское Луганской области. Причиной смерти бойца стала пуля, выпущенная вражеским снайпером.

Смерть Дмитрия Дария подтвердили в Черновицком областном военном комиссариате. Он был военнослужащим В/Ч А 3029, 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады. Впервые был отправлен в зону АТО в октябре 2014 года, а с сентября 2018 года перешел на службу по контракту.

Фото: Дмитрий Дарий (telegram.org/Tsaplienko)

Родился боец 25 октября 1971 года в селе Сергее Путильского района, но проживал в Суховерхове Кицманского района Черновицкой области.

Детей у Дмитрия Дария не было. У него осталась лишь старенькая мама, которая находится в доме престарелых в Кицмани Черновицкой области.

"Грустная новость пришла на Буковину. 28 октября в Луганской области погиб солдат Дмитрий Дарий из Суховерхова Кицманского района. Выражаем сочувствие всем, кто знал, любил и уважал военного. Вечная память и царство небесное", - сказано в сообщении головы Черновицкой ОДА Александра Фищука.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в зоне ООС погиб 48-летний разведчик Ярослав Гаврилюк с позывным "Сява".

А также писали о том, что пуля вражеского снайпера убила бойца Александра Ура. У него осталась жена и годовалая дочь.

Видео: РБК-Украина