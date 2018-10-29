Убив ворожий снайпер: в мережі розповіли про загиблого бійця ООС

Колаж РБК-Україна

У бійця залишилася тільки старенька мати

В зоні ООС 28 жовтня загинув український боєць Дмитро Дарій. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко на своєму Telegram-каналі.

Дмитро Дарій загинув у неділю, 28 жовтня, близько 2:00, поблизу селища Кримське Луганської області. Причиною смерті бійця стала куля, випущена ворожим снайпером.

Смерть Дмитра Дарія підтвердили у Чернівецькому обласному військовому комісаріаті. Він був військовослужбовцем В/Ч А 3029, 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ої окремої гірничо-штурмової бригади. Вперше був відправлений у зону АТО в жовтні 2014 року, а з вересня 2018 року перейшов на службу за контрактом.

Фото: Дмитро Дарій (telegram.org/Tsaplienko)

Народився боєць 25 жовтня 1971 року в селі Сергії Путильського району, але проживав в Суховерхові Кіцманського району Чернівецької області.

Дітей у Дмитра Дарія не було. У нього залишилася лише старенька мама, яка знаходиться в будинку престарілих в Кіцмані Чернівецької області.

"Сумна новина прийшла на Буковину. 28 жовтня в Луганській області загинув солдат Дмитро Дарій із Суховерхова Кіцманського району. Висловлюємо співчуття усім, хто знав, любив і поважав військового. Вічна пам'ять і царство небесне", - сказано в повідомленні голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у зоні ООС загинув 48-річний розвідник Ярослав Гаврилюк з позивним "Сява".

А також писали про те, що куля ворожого снайпера вбила бійця Олександра Ура. У нього залишилася дружина і однорічна дочка.

Відео: РБК-Україна