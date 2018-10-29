Вечная слава: в сети показали фото погибшего украинского бойца с позывным "Сява"

Украинскому военному было всего 48 лет
В сети показали фотографию погибшего бойца Ярослава Гаврилюка с позывным "Сява". Снимок опубликовал на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление-ЮГ" Сергей Братчук.
Ярослав Гаврилюк погиб в районе Марьинки в воскресенье, 28 октября. Бойцу было 48 лет. Он был командиром разведывательного подразделения 28 отдельной механизированной бригады.
Гаврилюк родился в селе Банилов Вижницкого района Черновицкой области. Проживал сначала в Вижнице, а потом переехал вместе с семьей в Одессу, поближе к месту дислокации 28 ОМБр.
Фото: Ярослав Гаврилюк (facebook.com/sergey.bratchuk)
По информации штаба операции Объединенных сил 28 октября вражеские обстрелы были сконцентрированы на двух направлениях – на Приазовье и в районе Марьинки Донецкой области.
Смерть Ярослава Гаврилюка подтвердили в Баниловской сельской раде Вижницкого района. У него осталась жена.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Донбассе погиб украинский боец.
Во вторник, 23 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе от пули снайпера погиб военный 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады старший солдат Александр Ур.
А также мы писали о том, что украинцам показали последствия "русского мира" на Донбассе.
Видео: РБК-Украина