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Вічна слава: в мережі показали фото загиблого українського бійця з позивним "Сява"

STYLERВійна    29.10.2018 - 10:30
Фото: Свічка (УНІАН)
Фото: Свічка (УНІАН)

Українському військовому було всього 48 років

У мережі показали фотографію загиблого бійця Ярослава Гаврилюка з позивним "Сява". Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook координатор групи "Інформаційний опір-ПІВДЕНЬ" Сергій Братчук.

Ярослав Гаврилюк загинув у районі Мар'їнки у неділю, 28 жовтня. Бійцю було 48 років. Він був командиром розвідувального підрозділу 28 окремої механізованої бригади.

Гаврилюк народився в селі Банилів Вижницького району Чернівецької області. Проживав спочатку в Вижниці, а потім переїхав разом з родиною до Одеси, ближче до місця дислокації 28 ОМБр.

Вічна слава: в мережі показали фото загиблого українського бійця з позивним &quot;Сява&quot;

Фото: Ярослав Гаврилюк (facebook.com/sergey.bratchuk)

За інформацією штабу операції Об'єднаних сил 28 жовтня ворожі обстріли були сконцентровані на двох напрямках – на Приазов'ї і в районі Мар'їнки Донецької області.

Смерть Ярослава Гаврилюка підтвердили в Баниловской сільській раді Вижницького району. У нього залишилася дружина.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Донеччині загинув український боєць.

У вівторок, 23 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі від кулі снайпера загинув військовий 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади старший солдат Олександр Ур.

А також ми писали про те, що українцям показали наслідки "російського світу" на Донбасі.

Відео: РБК-Україна

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