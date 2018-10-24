"Убийцам Александра нет и не будет прощения. Никогда": на Донбассе погиб украинский боец

Коллаж РБК-Украина

Год назад у воина родилась дочь

Во вторник, 23 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе от пули снайпера погиб военный 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады старший солдат Александр Ур. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Волноваха Донецкой области.

Александр Ур (фото: twitter.com)

Воин 1984 года рождения отбывал военную службу по контракту, охраняя восточные границы страны от российской агрессии.

"Патриот своей Родины, Солдат и Защитник, знал за что и за кого он воюет. Убийцам Александра нет и не будет прощения. Никогда", - сказали побратимы бойца из "Закарпатского Легиона".

Скриншот комментариев (facebook.com/128brigade)

У бойца остались жена и годовалая дочь.

Похоронят военнослужащего в Запорожье, где проживает его семья.

Styler выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам Александра.

Ранее мы писали о том, что в Херсонской области трагически умер ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта, "киборг" Михаил Тетерук.

Напомним, что в сентябре 2018 года боевые и небоевые потери украинских воинов на Донбассе в зоне ООС составили 17 человек. Из них трем было по 20 лет...

Видео: РБК-Украина