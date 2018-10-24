"Вбивцям Олександра немає і не буде прощення. Ніколи": на Донбасі загинув український боєць

Колаж РБК-Україна

Рік тому у воїна народилася дочка

У вівторок, 23 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі від кулі снайпера загинув військовий 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади старший солдат Олександр Ур. Трагедія сталася поблизу населеного пункту Волноваха Донецької області.

Олександр Ур (фото: twitter.com)

Воїн 1984 року народження відбував військову службу за контрактом, охороняючи східні кордони країни від російської агресії.

"Патріот своєї Батьківщини, Солдат і Захисник, знав за що і за кого він воює. Вбивцям Олександра немає і не буде прощення. Ніколи", - сказали побратими бійця з "Закарпатського Легіону".

Скріншот коментарів (facebook.com/128brigade)

У бійця залишилися дружина і однорічна дочка.

Поховають військовослужбовця в Запоріжжі, де проживає його сім'я.

Styler висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Олександра.

Раніше ми писали про те, що в Херсонській області трагічно помер ветеран АТО, захисник Донецького аеропорту, "кіборг" Михайло Тетерук.

Нагадаємо, що у вересні 2018 року бойові і небойові втрати українських воїнів на Донбасі в зоні ООС склали 17 осіб. З них трьом було по 20 років...

Відео: РБК-Україна