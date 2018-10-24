"Вбивцям Олександра немає і не буде прощення. Ніколи": на Донбасі загинув український боєць

Рік тому у воїна народилася дочка
У вівторок, 23 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі від кулі снайпера загинув військовий 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади старший солдат Олександр Ур. Трагедія сталася поблизу населеного пункту Волноваха Донецької області.
Олександр Ур (фото: twitter.com)
Воїн 1984 року народження відбував військову службу за контрактом, охороняючи східні кордони країни від російської агресії.
"Патріот своєї Батьківщини, Солдат і Захисник, знав за що і за кого він воює. Вбивцям Олександра немає і не буде прощення. Ніколи", - сказали побратими бійця з "Закарпатського Легіону".
Скріншот коментарів (facebook.com/128brigade)
У бійця залишилися дружина і однорічна дочка.
Поховають військовослужбовця в Запоріжжі, де проживає його сім'я.
Styler висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Олександра.
Раніше ми писали про те, що в Херсонській області трагічно помер ветеран АТО, захисник Донецького аеропорту, "кіборг" Михайло Тетерук.
Нагадаємо, що у вересні 2018 року бойові і небойові втрати українських воїнів на Донбасі в зоні ООС склали 17 осіб. З них трьом було по 20 років...
Відео: РБК-Україна