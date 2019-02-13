Растерзанная душа: ветеран АТО покончил жизнь самоубийством (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

В сети подняли вопрос о том, кто должен бороться за душевное спокойствие воинов после возвращения с фронта

В сети сообщили о самоубийстве ветерана российско-украинской войны на Донбассе. Как уточнается в среду, 13 февраля, на Facebook-странице благотворительного фонда "Повернись живим", имя и фамилия военного в настоящее время не известны, а о трагедии рассказал волонтерам другой боец ВСУ в комментариях под снимком воина.

Так, в начале февраля в сети было опубликовано чувственное фото, на котором армеец держит в руках таксу по кличке Рубин (пса бросили местные жители).

Кадры были сделаны в 2015-м на легендарном блокпосту ВСУ "Балу" под Дебальцево в Донецкой области. Позже это укрепление было захвачено оккупантами.

Фото: facebook.com/backandalive

После публикации снимка один из пользователей сети написал, что военного уже нет в живых. Мужчина был родом из Киевской области. После возвращения с фронта на Донбассе домой он не выдержал и покончил с жизнью.

"Не выдержала психика. Он повесился!" - рассказал ветеран АТО и добавил, что у воина остались жена и дочь.

В связи с трагедией автор публикации Ольга Омелянчук спросила у пользователей сети, должна ли существовать официальная статистика таких ужасных случаев?

"Знаете ли сами подобные истории? И, главное, кто - мы, общество, сами ветераны, их семьи или все вместе - должны бороться за душевное спокойствие тех, кто рисковал собой, чтобы мы жили?", - задала вопрос волонтер.

В комментариях к публикации юзеры выражают соболезнования родным умершего и делятся собственными соображениями относительно вопроса психической и физической реабилитации ветеранам после возвращения с войны:

"Должна быть не статистика, а государственная стопроцентная медико-социальная психологическая реабилитация для всех без исключения ветеранов войны! Закреплена и гарантирована на государственном уровне";

"Не знаю, должна ли быть статистика, и причин от которых умирают воины на мирной территории очень много. Я лично знаю много парней и девушек, которые больные онкологией. На счет самоубийств, мы сами виноваты. Вернувшись домой, ребята не могу воспринять всего этого (лжи, взятки, подлость...) потому что понимаю, что ребята там умирают за свободу и правду, а тут, на мирной земле, никто не хочет меняться. Это и убивает, наше равнодушие";

"Не знаю как насчет статистики, но государственная программа реабилитации ветеранов АТО/ООС должна быть. Тогда может такой горькой статистики и создавать не придется";

"Больно читать подобное. Еще больнее, наверное, чем сообщение с войны... Ребята выжили в аду, а здесь, в мирной жизни, наверное хуже, чем в аду... Когда растерзанная душа, то кроме боли ничего не чувствуешь. А помочь вылезти из этой трясины никому... Психологи нужны. Но, наверное, не молоденькие девочки, а люди, которые знают, что такое война не по сообщениям. Нужны те, кто знают по себе, что такое растерзанная душа. Да и всем нам надо быть более внимательными и терпимыми к этим ребятам. Они заслуживают понимания. Да хранит их Бог на войне и дома";

"Очень жаль, очень... Мои соболезнования семье... Наши защитники, вернувшись домой, видят вопиющую разницу между войной, они рисковали жизнью и обыденным життям. Им обязательно нужна помощь, психологическая. А аналитика и должна действительно быть, только не ради того, чтобы зафиксировать факт суицида, а для того, чтобы сделать выводы... общество должно повернуться лицом к нашим защитников, а не унижать их... и их семью";

"Парни возвращаются израненные не только телом, но и душой, что гораздо хуже. Остаются один на один со всеми проблемами и несправедливостями. О них попросту забывают. А что, использованный материал. И, к сожалению, не все выдерживают. Идут то ради всех, за всех, а оказываются никому не нужными. Жаль, очень жаль";

"Боже прости ему и помилуй душу героя Украины и возьми его в царство свое небесное";

"Помним и не забудем! Вечная память погибшим! Слава ВСУ!";

"Всегда будем помнить!"

Скрин комментариев: facebook.com/backandalive

Как сообщалось ранее, 11 февраля в Киеве под Индустриальным мостом прохожие обнаружили мужчину, который не подавал признаков жизни. Как оказалось, погибшим был ветеран АТО, который просто поскользнулся на обледеневших ступеньках, упал и ударился головой.

Также мы писали о том, что ветеран АТО 33-летний Сергей Норик с позывным "Ястреб", который покончил жизнь самоубийством, после возвращения с фронта, где он получил ранения, занимался волонтерской деятельностью. Как сообщил журналист Александр Ретивов, отношения бойца со своими ближайшими родственниками, которые остались на оккупированной территории, испортились - за выбор воевать на стороне Украины самые дорогие люди буквально возненавидели его и навсегда разорвали с Сергеем связь.

Напомним, в ноябре 2018 года в Днепропетровской области боец АТО, который прошел Иловайский котел, покончил жизнь самоубийством.