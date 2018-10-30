Самоубийство ветерана АТО: появилась версия, что стало причиной трагедии "Ястреба"

Фото: коллаж РБК-Украина

Отношения бойца со своими ближайшими родственниками, которые остались на оккупированной территории, испортились

Ветеран АТО 33-летний Сергей Норик с позывным "Ястреб", который покончил жизнь самоубийством, после возвращения с фронта, где он получил ранения, занимался волонтерской деятельностью. Как сообщил журналист Александр Ретивов, отношения бойца со своими ближайшими родственниками, которые остались на оккупированной территории, испортились, передает "Трибуна".

Отмечается, что за выбор воевать на стороне Украины самые дорогие люди буквально возненавидели его и навсегда разорвали с Сергеем связь.

Дело в том, что сам воин дончанин, в 2014-м он отправился на фронт в составе батальона "Донбасс" добровольцем. После Иловайской трагедии Сергей с серьезными ранениями оказался в госпитале клинической больницы города Павлограда.

В госпитале он позвонил своей маме, которая сказала ему: "Жаль, что ты там не сдох..."

После ранения травмы Сергея оказались достаточно серьезными и возникали проблемы с памятью, по этому обратно на фронт он уже не попал. Кроме того, появились проблемы с поиском работы и жилья.

27 октября в Днепропетровской области он повесился.

"Мерзко видеть, как все кинулись снимать с себя ответственность за случившееся и сетовать о посттравматическом стрессовом расстройстве, что не всем удается пережить психологические последствия войны, да только у Сергея их не было. Прошло четыре года и он справился с ПТСР, научился жить с этим, но попросту оказался никому ненужным. Человек пожертвовал всем, ради этой страны и все потерял, а в замен получил безнадежность и безразличие, разве он первый?", - говорится в публикации.

Также журналист подчеркивает, что народ, который только принимает чужие жертвы, но не готов жертвовать в замен - не имеет будущего.

Как сообщалось ранее, недавно в зоне ООС на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский боец Дмитрий Дарий из Черновицкой области. У него осталась только старенькая мама, которая находится в доме престарелых.

Напомним, что в сети показали фотографию погибшего бойца с позывным "Сява".

Ранее мы писали о том, что курсант Львовской национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного обокрал умирающего бойца АТО.

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Видео: РБК-Украина