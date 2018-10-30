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Самогубство ветерана АТО: з'явилася версія, що стало причиною трагедії "Яструба"

STYLERВійна    30.10.2018 - 17:40
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Відносини бійця зі своїми найближчими родичами, які залишилися на окупованій території, зіпсувалися

Ветеран АТО 33-річний Сергій Норік з позивним "Яструб", який покінчив життя самогубством, після повернення з фронту, де він отримав поранення, займався волонтерською діяльністю. Як повідомив журналіст Олександр Ретівов, відносини бійця зі своїми найближчими родичами, які залишилися на окупованій території, зіпсувалися, передає "Трибуна".

Наголошується, що за вибір воювати на боці України найдорожчі люди буквально зненавиділи його та назавжди розірвали із Сергієм зв'язок.

Справа в тому, що сам воїн донеччанин, у 2014-му він вирушив на фронт у складі батальйону "Донбас" добровольцем. Після Іловайської трагедії Сергій із серйозними пораненнями опинився в госпіталі клінічної лікарні міста Павлограда.

У шпиталі він зателефонував своїй мамі, яка сказала йому: "Шкода, що ти там не здох..."

Після поранення травми Сергія виявилися досить серйозними і виникали проблеми з пам'яттю, через це назад на фронт він не потрапив. Крім того, з'явилися проблеми з пошуком роботи і житла.

27 жовтня у Дніпропетровській області він повісився.

"Бридко бачити, як усі кинулися знімати з себе відповідальність за те, що трапилося і нарікати про посттравматичний стресовий розлад, що не всім вдається пережити психологічні наслідки війни, але тільки у Сергія їх не було. Пройшло чотири роки і він впорався з ПТСР, навчився жити з цим, але просто виявився нікому непотрібним. Людина пожертвувала усім заради цієї країни і все втратила, а в замін отримала безнадійність і байдужість, хіба він перший?", - йдеться у публікації.

Також журналіст наголощує, що народ, який тільки приймає чужі жертви, але не готовий жертвувати в замін - не має майбутнього.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в зоні ООС на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув український боєць Дмитро Дарій з Чернівецької області. У нього залишилася тільки старенька мама, яка знаходиться в будинку пристарілих.

Нагадаємо, що в мережі показали фотографію загиблого бійця з позивним "Сява".

Раніше ми писали про те, що курсант Львівської національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного обікрав вмираючого бійця АТО.

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Відео: РБК-Україна

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